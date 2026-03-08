Стоимость горючего в Киеве 8 марта — что с ценами на газ, бензин и дизель

Цены на топливо в Киеве 8 марта. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

После резкого удорожания стоимости топлива в Украине цена на АЗС 8 марта остается на одном уровне. В Киеве бензин и дизель стоят более 70 грн за литр. В то же время цена газа — около 42 грн/л.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Какие цены на топливо в Киеве

В столице стоимость топлива меняется в зависимости от вида и АЗС. В среднем по состоянию на 8 марта 95-й бензин стоит от 70,99 до 73,99 грн за литр. Цена на дизель также остается стала — 73,99-76,99 грн за литр. Газ стоит около 42 грн за литр.

На автозаправочной станции OKKO сегодня такая стоимость топлива:

Pulls 100 — 80,99 грн за литр;

Pulls 95 — 73,99 грн за литр;

A-95 Евро — 70,99 грн за литр;

Pulls ДТ — 76,99 грн за литр;

ДТ Евро — 73,99 грн за литр;

газ — 41,99 грн за литр;

AdBlue — 45,99 грн за литр.

Цены на ОККО в Киеве 8 марта. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

На АЗС WOG цены по состоянию на 8 марта на некоторые виды топлива дороже, чем на OKKO:

ДТ Евро5 — 73,99 грн за литр;

ДТ Mustang — 76,99 грн за литр;

А-95 Евро5 — 70,99 грн за литр;

95 Mustang — 73,99 грн за литр;

100 Mustang — 80,99 грн за литр;

газ — 41,98 грн за литр;

AdBlue — 45,90 грн за литр.

Цены на WOG в Киеве 8 марта. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Цена на топливо в Украине

Стоимость топлива выросла на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, во избежание кризисных ситуаций государство должно реагировать на риски уже сегодня.

В то же время народный депутат Украины Нина Южанина в эфире День.LIVE отметила, что Антимонопольный комитет должен немедленно вмешаться в ситуацию с повышением цен на топливо в Украине. Если этого не сделать, стоимость может стать еще больше.

