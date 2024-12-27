Скандального викладача КНУ Василенка звільнять найближчим часом

Микита Василенко. Фото: ZAXID.NET

Професора Київського національного університету Микиту Василенка, який назвав українок "голодними" на секс, звільнять. Своїми словами викладач порушив етичний кодекс навчального закладу.

Про це ректор КНУ Володимир Бугров розповів у коментарі Суспільному.

Читайте також:

Василенка звільнять з КНУ

Вчена рада Інституту журналістики й комісія КНУ проголосували за звільнення Василенка. Після цього Бугров дав доручення готувати документи на звільнення викладача.

"Я доручив керівництву юридичного відділу університету, бухгалтерії, відділу кадрів підготувати документи щодо припинення трудових відносин з Микитою Кімовичем Василенком", — розповів Володимир Бугров.

Бугров також розповів, що сам Василенко вчора не включився до засідання Вченої ради Інституту журналістики. Свою відсутність він пояснив поганим самопочуттям. Втім, у юридичному сенсі це не є підставою для того, щоб не розглядати цього питання.

Сам Микита Василенко сказав Суспільному, що поки відмовляється коментували рішення університету про його звільнення.

"Коментуватиму, коли буде відповідна юридична постанова — наказ", — зазначив викладач.

Раніше ми писали, що Василенко потрапив у гучний скандал через свої заяви про українських жінок.

Також ми писали, що українська блогерка Ксюша Манекен різко розкритикувала співака Володимира Дантеса. Артист відкрито засудив батьків, що нині виховують своїх дітей російською мовою.