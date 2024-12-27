Скандального преподавателя КНУ Василенко уволят в ближайшее время

Никита Василенко. Фото: ZAXID.NET

Профессора Киевского национального университета Никиту Василенко, который назвал украинок "голодными" на секс, уволят. Своими словами преподаватель нарушил этический кодекс учебного заведения.

Об этом ректор КНУ Владимир Бугров рассказал в комментарии Суспільному.

Читайте также:

Василенко уволят из КНУ

Ученый совет Института журналистики и комиссия КНУ проголосовали за увольнение Василенко. После этого Бугров дал поручение готовить документы на увольнение преподавателя.

"Я поручил руководству юридического отдела университета, бухгалтерии, отдела кадров подготовить документы по прекращению трудовых отношений с Никитой Кимовичем Василенко", — рассказал Владимир Бугров.

Бугров также рассказал, что сам Василенко вчера не включился в заседание Ученого совета Института журналистики. Свое отсутствие он объяснил плохим самочувствием. Впрочем, в юридическом смысле это не основание для того, чтобы не рассматривать этот вопрос.

Сам Никита Василенко сказал Суспільному, что пока отказывается комментировать решение университета о его увольнении.

"Буду комментировать, когда будет соответствующее юридическое постановление — приказ", — отметил преподаватель.

Ранее мы писали, что Василенко попал в громкий скандал из-за своих заявлений об украинских женщинах.

Также мы писали, что украинская блогерша Ксюша Манекен резко раскритиковала певца Владимира Дантеса. Артист открыто осудил родителей, ныне воспитывающих своих детей на русском языке.