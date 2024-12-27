Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Уволят ли скандального преподавателя КНУ — ректор раскрыл детали arrow

Уволят ли скандального преподавателя КНУ — ректор раскрыл детали

27 декабря 2024 00:04
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Скандального преподавателя КНУ Василенко уволят в ближайшее время
Никита Василенко. Фото: ZAXID.NET
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Профессора Киевского национального университета Никиту Василенко, который назвал украинок "голодными" на секс, уволят. Своими словами преподаватель нарушил этический кодекс учебного заведения.

Об этом ректор КНУ Владимир Бугров рассказал в комментарии Суспільному.

Читайте также:

Василенко уволят из КНУ

Ученый совет Института журналистики и комиссия КНУ проголосовали за увольнение Василенко. После этого Бугров дал поручение готовить документы на увольнение преподавателя.

"Я поручил руководству юридического отдела университета, бухгалтерии, отдела кадров подготовить документы по прекращению трудовых отношений с Никитой Кимовичем Василенко", — рассказал Владимир Бугров.

Бугров также рассказал, что сам Василенко вчера не включился в заседание Ученого совета Института журналистики. Свое отсутствие он объяснил плохим самочувствием. Впрочем, в юридическом смысле это не основание для того, чтобы не рассматривать этот вопрос.

Сам Никита Василенко сказал Суспільному, что пока отказывается комментировать решение университета о его увольнении.

"Буду комментировать, когда будет соответствующее юридическое постановление — приказ", — отметил преподаватель.

Ранее мы писали, что Василенко попал в громкий скандал из-за своих заявлений об украинских женщинах.

Также мы писали, что украинская блогерша Ксюша Манекен резко раскритиковала певца Владимира Дантеса. Артист открыто осудил родителей, ныне воспитывающих своих детей на русском языке.

скандал студенты КНУ имени Тараса Шевченко женщины увольнение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК

00:04 Уволят ли скандального преподавателя КНУ — ректор раскрыл детали

00:01 Реал получил хорошее предложение за Куртуа — Лунину не радоваться

26 декабря 2024

23:49 Завершить нельзя продолжить — Путин о войне в Украине

23:42 Жорин объяснил, почему в Третьей штурмовой наименьший процент СОЧ

23:29 Осудили харьковчанина, сбежавшего в РФ — распространял фейки

23:21 Легендарный Недвед уехал работать в Саудовскую Аравию

23:15 Полдня без света во Львове — кто подпадает под отключение завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

23:09 В Запорожье подросток поджег авто ВСУ — как его наказал суд

00:30 Когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК

00:04 Уволят ли скандального преподавателя КНУ — ректор раскрыл детали

00:01 Реал получил хорошее предложение за Куртуа — Лунину не радоваться

26 декабря 2024

23:49 Завершить нельзя продолжить — Путин о войне в Украине

23:42 Жорин объяснил, почему в Третьей штурмовой наименьший процент СОЧ

23:29 Осудили харьковчанина, сбежавшего в РФ — распространял фейки

23:21 Легендарный Недвед уехал работать в Саудовскую Аравию

23:15 Полдня без света во Львове — кто подпадает под отключение завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:09 В Запорожье подросток поджег авто ВСУ — как его наказал суд

23:06 В Запорожье прогремел взрыв

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать