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Чим годують студентів, та які ціни у їдальнях столичних вишів

17 жовтня 2023 18:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чим годують студентів, та які ціни у їдальнях столичних вишів
Їжа в їдальні КНУ. Фото: Ти Київ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Чим та як годують українських студентів у їдальнях київських вишів?  Яка потрібна сума для повноцінного обіду під час перерви?

Про це розповіло видання Ти Київ.

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Чим годують студентів

Демократичні ціни, просторий інтер’єр і не менш смачна їжа — все це про їдальні київських вишів. Котлета, картопля і компот менше ніж за 100 гривень — саме такими є приблизні ціни в університетах. 

Досліджували їдальні п’яти університетів: Національний транспортний університет, Київський національний університет, Національний університет харчових технологій, Київський університет театру, кіно і телебачення, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

"Інтер'єр — 10 з 10. На стінах (ближче до стелі) намальовані музи: Математика, Хімія, Фізика, Географія, Філологія, Філософія, Історія, Юриспруденція, Економіка та Філологі. Чай тут коштує лише 8,80 грн! Пюрешка обійдеться в 18,30 грн, а рибна котлетка — 46,70 грн. Окрема шана ввічливим працівникам — особливо охоронцям і кухарям", — зазначила авторка дослідження Анна Іваненко.

Зала їдальні КНУ
Їдальня КНУ. Фото: Ти Київ
Їжа у НТУ
Їжа у їдальні Національного транспортного університету. Фото: Ти Київ
Трапезна
"Трапезна" НАУКМА. Фото: Ти Київ

У всіх п'яти їдальнях був красивий та просторий інтер’єр, затишні зали. Дешеві ціни та великий вибір страв, приємний персонал. Студенти можуть обрати для себе перші страви, зокрема борщ, солянку, основні: вареники, піца, картопля, котлета, відбивна, салати тощо. Без десертів не обійшлося, є можливість замовити млинці або випічку. 

Щоб повноцінно пообідати, достатньо 100 гривень. На цю суму є можливість замовити дві або навіть три страви, а також напій.

Нагадаємо, уряд погодив реорганізацію Національного авіаційного університету України. Його поділять на два ЗВО: Київський авіаційний інститут та Українську державну льотну академію в Кропивницькому.

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