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Чем кормят студентов, и какие цены в столовых вузов

17 октября 2023 18:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Чем кормят студентов, и какие цены в столовых вузов
Еда в столовой КНУ. Фото: Ты Киев
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Чем и как кормят украинских студентов в столовых ВУЗов?  Какая нужна сума для полноценного обеда во время перемены?

Об этом рассказало издание Ты Киев.

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Чем кормят студентов

Демократические цены, просторный интерьер и не менее вкусная еда все это о столовых киевских ВУЗов. Котлета, картофель и компот меньше 100 гривен — именно таковы приблизительные цены в университетах.

Исследовали пять университетов: Национальный транспортный университет, Киевский национальный университет, Национальный университет пищевых технологий, Киевский университет театра, кино и телевидения, Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

"Интерьер — 10 из 10. На стенах (ближе к потолку) нарисованы музы: Математика, Химия, Физика, География, Филология, Философия, История, Юриспруденция, Экономика и Филологи. Чай здесь стоит всего 8,80 грн! Пюрешка обойдется в 18,30 грн, а рыбная котлетка — 46,70 грн. Отдельное уважение вежливым работникам —особенно охранникам и поварам", отметила автор исследования Анна Иваненко.

Зал столовой КНУ
Столовая КНУ. Фото: Ты Киев
Еда в НТУ
Еда в столовой Национального транспортного университета. Фото: Ты Киев
Трапезно
"Трапезная" НАУКМА. Фото: Ты Киев

Во всех пяти столовых был красивый и просторный интерьер, уютные залы. Дешевые цены и большой выбор блюд, приятный персонал.

Студенты могут выбрать для себя первые блюда, в частности борщ, солянку, основные: вареники, пицца, картофель, котлета, отбивная, салаты и т.д. Без десертов не обошлось, есть возможность заказать блинчики или выпечку.

Чтобы полноценно пообедать, достаточно 100 гривен. На эту сумму можно заказать два или даже три блюда, а также напиток.

Напомним, правительство согласовало реорганизацию Национального авиационного университета Украины. Его делят на два университета: Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.

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