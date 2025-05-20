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Чим Володимир Зеленський вразив киян за шість років президентства

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Дата публікації: 20 травня 2025 14:45
Який вчинок Володимира Зеленського вразив киян — опитування
Киянка Алла. Фото: Новини.LIVE

Шість років тому Володимир Зеленський обійняв посаду президента України. Інавгурація відбулася 20 травня 2019 року. Тоді ще ніхто не знав, що президент змінить вишуканий костюм на постійне мілітарі. Війна і всі її виклики змінили країну та внутрішню політику. 

Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян, який вчинок Володимира Зеленського вразив їх за шість років президентства. 

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Жителі столиці вважають, що ледве не першим і найважливішим вчинком президента стало його рішення залишитися в країні на початку повномасштабного вторгнення. Тоді Володимир Зеленський став для них символом стійкості.

"Він мене постійно вражає. Ми йому дуже вдячні. Кожен його крок вражає. І вражає дійсно до такої міри, що хочеться сказати йому дякую. Просто дякую, низький уклін вам. І хай Господь вас збереже. Оцього ще кожен робив. Кожен. Кожен крок. Дуже вдячна йому. Я за нього голосувала, його підтримую і хвилююся за нього", — каже киянка Алла. 

Також містяни пишаються його поведінкою в Овальному кабінеті, підтримують переговорний процес у Стамбулі і загалом вважають, що він все робить правильно. 

"Взагалі він хлопець молодець і енергійний. Він багато чого добивається, старається. Багато говорить, їздить, підіймає усіх. У цьому відношенні молодець", — переконаний Володимир. 

Водночас залишається й альтернативна думка. Декотрі з киян кажуть, що занадто втомились від війни. Прагнуть, щоб президент не наражався на скандали. 

"Те, що не втік, то молодець. Те, що в Овальному кабінеті, то не молодець. Чому? Ну, бо, по-перше, я вважаю, не потрібно настільки... Ну, ми справді не в такому положенні, щоб настільки на себе привертати увагу", — вважає Наталя.

Киянка Наталя
Киянка Наталя. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, як відбулась інавгурація Володимира Зеленського. Також ми розповідали про реакцію українського президента на меморандум з РФ. 

Володимир Зеленський Київ війна президент інавгурація
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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