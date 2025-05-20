Який вчинок Володимира Зеленського вразив киян — опитування

Чим Володимир Зеленський вразив киян за шість років президентства
Шість років тому Володимир Зеленський обійняв посаду президента України. Інавгурація відбулася 20 травня 2019 року. Тоді ще ніхто не знав, що президент змінить вишуканий костюм на постійне мілітарі. Війна і всі її виклики змінили країну та внутрішню політику.
Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян, який вчинок Володимира Зеленського вразив їх за шість років президентства.
Який вчинок президента вразив вас?
Жителі столиці вважають, що ледве не першим і найважливішим вчинком президента стало його рішення залишитися в країні на початку повномасштабного вторгнення. Тоді Володимир Зеленський став для них символом стійкості.
"Він мене постійно вражає. Ми йому дуже вдячні. Кожен його крок вражає. І вражає дійсно до такої міри, що хочеться сказати йому дякую. Просто дякую, низький уклін вам. І хай Господь вас збереже. Оцього ще кожен робив. Кожен. Кожен крок. Дуже вдячна йому. Я за нього голосувала, його підтримую і хвилююся за нього", — каже киянка Алла.
Також містяни пишаються його поведінкою в Овальному кабінеті, підтримують переговорний процес у Стамбулі і загалом вважають, що він все робить правильно.
"Взагалі він хлопець молодець і енергійний. Він багато чого добивається, старається. Багато говорить, їздить, підіймає усіх. У цьому відношенні молодець", — переконаний Володимир.
Водночас залишається й альтернативна думка. Декотрі з киян кажуть, що занадто втомились від війни. Прагнуть, щоб президент не наражався на скандали.
"Те, що не втік, то молодець. Те, що в Овальному кабінеті, то не молодець. Чому? Ну, бо, по-перше, я вважаю, не потрібно настільки... Ну, ми справді не в такому положенні, щоб настільки на себе привертати увагу", — вважає Наталя.
Нагадаємо, як відбулась інавгурація Володимира Зеленського. Також ми розповідали про реакцію українського президента на меморандум з РФ.
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