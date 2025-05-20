Какой поступок Владимира Зеленского поразил киевлян - опрос

Чем Владимир Зеленский поразил киевлян за шесть лет президентства
Шесть лет назад Владимир Зеленский занял пост президента Украины. Инаугурация состоялась 20 мая 2019 года. Тогда еще никто не знал, что президент сменит изысканный костюм на постоянное милитари. Война и все ее вызовы изменили страну и внутреннюю политику.
Журналисты Новини.LIVE узнали в киевлян, какой поступок Владимира Зеленского поразил их за шесть лет президентства.
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Жители столицы считают, что едва ли не первым и самым важным поступком президента стало его решение остаться в стране в начале полномасштабного вторжения. Тогда Владимир Зеленский стал для них символом стойкости.
"Он меня постоянно поражает. Мы ему очень благодарны. Каждый его шаг поражает. И поражает действительно до такой степени, что хочется сказать ему спасибо. Просто спасибо, низкий поклон вам. И да хранит вас Господь. Этого еще каждый делал. Каждый. Каждый шаг. Очень благодарна ему. Я за него голосовала, его поддерживаю и волнуюсь за него", — говорит киевлянка Алла.
Также горожане гордятся его поведением в Овальном кабинете, поддерживают переговорный процесс в Стамбуле и в целом считают, что он все делает правильно.
"Вообще он парень молодец и энергичный. Он многого добивается, старается. Много говорит, ездит, поднимает всех. В этом отношении молодец", — убежден Владимир.
В то же время остается и альтернативное мнение. Некоторые из киевлян говорят, что слишком устали от войны. Хотели бы, чтобы президент не подвергался скандалам.
"То, что не сбежал, это молодец. То, что в Овальном кабинете, это не молодец. Почему? Ну, потому что, во-первых, я считаю, не нужно настолько... Ну, мы действительно не в таком положении, чтобы настолько на себя привлекать внимание", — считает Наталья.
Напомним, как состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Также мы рассказывали о реакции украинского президента на меморандум с РФ.
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