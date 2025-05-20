Какой поступок Владимира Зеленского поразил киевлян - опрос

Киевлянка Алла. Фото: Новини.LIVE

Шесть лет назад Владимир Зеленский занял пост президента Украины. Инаугурация состоялась 20 мая 2019 года. Тогда еще никто не знал, что президент сменит изысканный костюм на постоянное милитари. Война и все ее вызовы изменили страну и внутреннюю политику.

Журналисты Новини.LIVE узнали в киевлян, какой поступок Владимира Зеленского поразил их за шесть лет президентства.

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Жители столицы считают, что едва ли не первым и самым важным поступком президента стало его решение остаться в стране в начале полномасштабного вторжения. Тогда Владимир Зеленский стал для них символом стойкости.

"Он меня постоянно поражает. Мы ему очень благодарны. Каждый его шаг поражает. И поражает действительно до такой степени, что хочется сказать ему спасибо. Просто спасибо, низкий поклон вам. И да хранит вас Господь. Этого еще каждый делал. Каждый. Каждый шаг. Очень благодарна ему. Я за него голосовала, его поддерживаю и волнуюсь за него", — говорит киевлянка Алла.

Также горожане гордятся его поведением в Овальном кабинете, поддерживают переговорный процесс в Стамбуле и в целом считают, что он все делает правильно.

"Вообще он парень молодец и энергичный. Он многого добивается, старается. Много говорит, ездит, поднимает всех. В этом отношении молодец", — убежден Владимир.

В то же время остается и альтернативное мнение. Некоторые из киевлян говорят, что слишком устали от войны. Хотели бы, чтобы президент не подвергался скандалам.

"То, что не сбежал, это молодец. То, что в Овальном кабинете, это не молодец. Почему? Ну, потому что, во-первых, я считаю, не нужно настолько... Ну, мы действительно не в таком положении, чтобы настолько на себя привлекать внимание", — считает Наталья.

Киевлянка Наталья. Фото: Новини.LIVE

Напомним, как состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Также мы рассказывали о реакции украинского президента на меморандум с РФ.