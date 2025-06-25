Посадовця КМДА підозрюють у завданні мільйонних збитків бюджету Києва

КМДА. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Прокуратура оголосила підозру посадовцю Київської міської державної адміністрації. Це стало наслідком бездіяльності, внаслідок чого комунальне підприємство заплатило один мільйон гривень за землю, якої не було в користуванні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у середу, 25 червня.

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"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Київської міської державної адміністрації у неналежному виконанні службових обов'язків", — йдеться у повідомленні.

Слідство з'ясувало, що концертна установа культури "Муніципальний академічний камерний хор "Київ" уклала інвестиційну угоду, за якою на земельній ділянці хору на вулиці Лабораторній планувалося зведення офісної будівлі з паркінгом.

В умовах договору йшлося, що оренду плату за землю мав сплачувати інвестор. Згодом відбулося підписання Додаткової угоди до Інвестиційного договору, в якій пункту про сплату інвестором вже не було. У результаті саме концертна установа, а не приватна компанія, здійснювала оплату за користування земельною ділянкою.

"Посадовець мав вжити заходів задля врегулювання цієї ситуації, зокрема проконтролювати дії директора закладу культури в частині усунення недоліків до укладеної Додаткової угоди, через які комунальне підприємство платить оренду плату за ділянку, якою не користується. Втім, жодних дій не вчинив", — йдеться у повідомленні.

Територіальній громаді Києва завдано матеріальної шкоди у сумі один мільйон гривень.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно підозру оголосили чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Йдеться про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Згодом Чернишов попросив перенести судове засідання. Суд підтримав клопотання.