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Главная Киев Чиновнику КГГА объявили подозрение в служебной халатности

Чиновнику КГГА объявили подозрение в служебной халатности

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 12:58
Чиновника КГГА подозревают в нанесении миллионных убытков бюджету Киева
КГГА. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
Ключові моменти Подозрение должностному лицу КГГА

Прокуратура объявила подозрение должностному лицу Киевской городской государственной администрации. Это стало следствием бездействия, в результате чего коммунальное предприятие заплатило один миллион гривен за землю, которой не было в пользовании.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 25 июня.

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Подозрение должностному лицу КГГА

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководителю одного из департаментов Киевской городской государственной администрации в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что концертное учреждение культуры "Муниципальный академический камерный хор "Киев" заключило инвестиционное соглашение, по которому на земельном участке хора на улице Лабораторной планировалось возведение офисного здания с паркингом.

В условиях договора говорилось, что аренду плату за землю должен был платить инвестор. Впоследствии состоялось подписание Дополнительного соглашения к Инвестиционному договору, в котором пункта об уплате инвестором уже не было. В результате именно концертное учреждение, а не частная компания, осуществляла оплату за пользование земельным участком.

"Чиновник должен был принять меры для урегулирования этой ситуации, в частности проконтролировать действия директора учреждения культуры в части устранения недостатков к заключенному Дополнительному соглашению, из-за которых коммунальное предприятие платит аренду плату за участок, которым не пользуется. Впрочем, никаких действий не совершил", — говорится в сообщении.

Территориальной громаде Киева нанесен материальный ущерб в сумме один миллион гривен.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, недавно подозрение объявили действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву. Речь идет о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Впоследствии Чернышов попросил перенести судебное заседание. Суд поддержал ходатайство.

Киев КГГА деньги прокуратура подозрение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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