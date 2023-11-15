Синоптики розповіли про дощі в Києві та області

Дівчина під час дощу в столиці. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 листопада, у Києві та області очікується досить прохолодна погода. За прогнозами синоптиків, вдень пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 15 листопада

У середу на Київщині очікується хмарна погода. Проте вдень варто бути готовими до ймовірних дощів.

Погодинний прогноз погоди на завтра. Джерело: meteoprog

Вітер переважно південно-західний, можливий перехід на північно-західний, 7-12 м/с.

Метеограма на 15 листопада. Джерело: meteoprog

Температура повітря в області вночі +4...+9°С тепла, вдень — +7...+12°С. У столиці температура повітря вночі +5...+7°С тепла, вдень — +9...+11°С.

Прогноз погоди у Києві 15 листопада. Джерело: meteoprog

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли про прогноз погоди в Україні на завтра, та попередили про небезпеку. А народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україну накриє "циклонічна депресія".