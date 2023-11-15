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Чого чекати від погоди у Києві та області сьогодні — прогноз синоптиків

15 листопада 2023 07:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли про дощі в Києві та області
Дівчина під час дощу в столиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 15 листопада, у Києві та області очікується досить прохолодна погода. За прогнозами синоптиків, вдень пройдуть дощі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода у Києві та області 15 листопада 

У середу на Київщині очікується хмарна погода. Проте вдень варто бути готовими до ймовірних дощів. 

Будуть дощі — синоптики розповіли про погоду в Києві та області
Погодинний прогноз погоди на завтра. Джерело: meteoprog

Вітер переважно південно-західний, можливий перехід на північно-західний, 7-12 м/с.

Будуть дощі — синоптики розповіли про погоду в Києві та області
Метеограма на 15 листопада. Джерело: meteoprog

Температура повітря в області вночі +4...+9°С тепла, вдень — +7...+12°С.  У столиці температура повітря вночі +5...+7°С тепла, вдень — +9...+11°С. 

Будуть дощі — синоптики розповіли про погоду в Києві та області
Прогноз погоди у Києві 15 листопада. Джерело: meteoprog

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли про прогноз погоди в Україні на завтра, та попередили про небезпеку. А народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україну накриє "циклонічна депресія". 

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