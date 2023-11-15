Синоптики розповіли про дощі в Києві та області

Чого чекати від погоди у Києві та області сьогодні — прогноз синоптиків
Завтра, 15 листопада, у Києві та області очікується досить прохолодна погода. За прогнозами синоптиків, вдень пройдуть дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві та області 15 листопада
У середу на Київщині очікується хмарна погода. Проте вдень варто бути готовими до ймовірних дощів.
Вітер переважно південно-західний, можливий перехід на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області вночі +4...+9°С тепла, вдень — +7...+12°С. У столиці температура повітря вночі +5...+7°С тепла, вдень — +9...+11°С.
Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли про прогноз погоди в Україні на завтра, та попередили про небезпеку. А народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що Україну накриє "циклонічна депресія".
Читайте Новини.LIVE!