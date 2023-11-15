Синоптики рассказали о дождях в Киеве и области

Девушка во время дождя в столице. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 ноября, в Киеве и области ожидается прохладная погода. По прогнозам синоптиков, днем пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 15 ноября

В среду в Киевской области ожидается облачная погода. Однако днем следует быть готовыми к возможным дождям.

Погодный прогноз погоды на завтра. Источник: meteoprog

Ветер преимущественно юго-западный, возможны переход на северо-западный, 7-12 м/с.

Метеограмма на 15 ноября. Источник: meteoprog

Температура воздуха в области ночью +4...+9°С тепла, днем - +7...+12°С. В столице температура воздуха ночью +5...+7°С тепла, днем +9...+11°С.

Прогноз погоды в Киеве 15 ноября. Источник: meteoprog

Напомним, ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды в Украине на завтра, и предупредили об опасности. А народная синоптика Наталья Диденко рассказала, что Украину накроет "циклоническая депрессия".