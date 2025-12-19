Киянин завдав смертельних травм перехожому — що вирішив суд

Чоловік стискає кулак. Фото ілюстративне: istock.com

У Києві 30-річний чоловік завдав смертельних травм 49-річному чоловіку. Йому вже обрали покарання.

Про це 15 грудня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у травні поточного року фігурант поконфліктував на вулиці з перехожим, оскільки невічливо спілкувався з дівчиною, а той зробив йому зауваження. Нападник декілька разів ударив чоловіка в обличчя, коли ж потерпілий упав, ще кілька разів ударив його ногою по голові. Потерпілий зазнав закритої черепно-мозкової травми. Наступного дня він помер у лікарні.

Рішення суду

Дніпровський районний суд визнав обвинуваченого винним в умисному завданні тяжких травм, які спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121, — Ред.). За вчинене він проведе вісім років у в'язниці, наразі ж перебуває під вартою.

Чоловік, який завдав смертельних травм перехожому. Фото: Прокуратура України

