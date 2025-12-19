Відео
Головна Київ Чоловік до смерті побив перехожого — як його покарав суд

Чоловік до смерті побив перехожого — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 00:33
Киянин завдав смертельних травм перехожому — що вирішив суд
Чоловік стискає кулак. Фото ілюстративне: istock.com

У Києві 30-річний чоловік завдав смертельних травм 49-річному чоловіку. Йому вже обрали покарання.

Про це 15 грудня повідомили в Київській міській прокуратурі.



Деталі справи 

За даними слідства, у травні поточного року фігурант поконфліктував на вулиці з перехожим, оскільки невічливо спілкувався з дівчиною, а той зробив йому зауваження. Нападник декілька разів ударив чоловіка в обличчя, коли ж потерпілий упав, ще кілька разів ударив його ногою по голові. Потерпілий зазнав закритої черепно-мозкової травми. Наступного дня він помер у лікарні.

Рішення суду 

Дніпровський районний суд визнав обвинуваченого винним в умисному завданні тяжких травм, які спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121, — Ред.). За вчинене він проведе вісім років у в'язниці, наразі ж перебуває під вартою.

Засуджений за завдання смертельних травм перехожому
Чоловік, який завдав смертельних травм перехожому. Фото: Прокуратура України

Нагадаємо, на Одещині під час пологів загинуло немовля. Трьох лікарів судитимуть.

Також ми повідомляли, що військовий РФ під час окупації Снігурівки ув'язнив і катував жінку. Йому призначили покарання у вигляді десяти років ув'язнення.


Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
