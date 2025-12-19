Видео
Главная Киев Мужчина до смерти избил прохожего — как его наказал суд

Мужчина до смерти избил прохожего — как его наказал суд

Дата публикации 19 декабря 2025 00:33
Киевлянин нанес смертельные травмы прохожему — что решил суд
Мужчина сжимает кулак. Фото иллюстративное: istock.com

В Киеве 30-летний мужчина нанес смертельные травмы 49-летнему мужчине. Ему уже избрали наказание.

Об этом 15 декабря сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в мае текущего года фигурант поконфликтовал на улице с прохожим, поскольку невежливо общался с девушкой, а тот сделал ему замечание. Нападающий несколько раз ударил мужчину в лицо, когда же потерпевший упал, еще несколько раз ударил его ногой по голове. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. На следующий день он скончался в больнице.

Решение суда

Днепровский районный суд признал обвиняемого виновным в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121, — Ред.). За содеянное он проведет восемь лет в тюрьме, сейчас же находится под стражей.

Осужденный за нанесение смертельных травм прохожему
Мужчина, который нанес смертельные травмы прохожему. Фото: Прокуратура Украины

Напомним, в Одесской области во время родов погиб младенец. Трех врачей будут судить.

Также мы сообщали, что военный РФ во время оккупации Снигиревки лишил свободы и пытал женщину. Ему назначили наказание в виде десяти лет заключения.

