Киевлянин нанес смертельные травмы прохожему — что решил суд

В Киеве 30-летний мужчина нанес смертельные травмы 49-летнему мужчине. Ему уже избрали наказание.

Об этом 15 декабря сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в мае текущего года фигурант поконфликтовал на улице с прохожим, поскольку невежливо общался с девушкой, а тот сделал ему замечание. Нападающий несколько раз ударил мужчину в лицо, когда же потерпевший упал, еще несколько раз ударил его ногой по голове. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. На следующий день он скончался в больнице.

Решение суда

Днепровский районный суд признал обвиняемого виновным в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121, — Ред.). За содеянное он проведет восемь лет в тюрьме, сейчас же находится под стражей.

Мужчина, который нанес смертельные травмы прохожему. Фото: Прокуратура Украины

