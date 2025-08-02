Чоловік коригував обстріли Києва — як його покарав суд

Київ після обстрілу. Фото ілюстративне: Ігор Клименко/Telegram

На Київщині судили чоловіка, який допомагав росіянам планувати ракетні удари по столиці. Зрадника притягнули до кримінальної відповідальності, а також лікуватимуть.

Про це йдеться у вироку, який Васильківський міскрайонний суд Київської області ухвалив 29 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від листопада минулого року до січня поточного року обвинувачений у Telegram-каналі надсилав на російський номер інформацію про розташування об'єктів критичної інфраструктури та військових частин у столиці й місті Васильові. За кожен сфотографований об'єкт колаборант отримував сто доларів. Кошти надходили на його банківську картку.

Тогоріч у грудні зловмисник фотографував приміщення підприємства, де виготовляють безпілотники, та адміністративні будівлі Штабу Сухопутних військ ЗСУ. Коригувальник розумів, що коїть, але в листуванні з окупантом зазначав, що "кожен заробляє, як може".

Рішення суду

Під час судового засідання підсудний визнав свою провину частково. Чоловік заявив, що не знає, хто напав на Україну, але визнав причетність РФ до обстрілів. За словами зрадника, він не цікавився, навіщо співрозмовнику потрібні фотографії та відео, а виконувати завдання росіянина погодився, бо хотів підзаробити.

Обвинувачений із дитинства має інвалідність другої групи, страждає на легку розумові відсталість. До того ж під час обстеження в нього виявили залишкові зміни після туберкульозу та антитіла до ВІЛ. Чоловіка визнали обмежено осудним і засудили до 15 років позбавлення волі. Також йому нададуть примусову амбулаторну психіатричну допомогу.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік після проходження ВЛК двічі проігнорував повістки. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що у Хмельницькій області чоловік зламав ніс працівнику ТЦК та СП. Його засудили до трьох років ув'язнення.