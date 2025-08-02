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Главная Киев Мужчина корректировал ракетные удары по Киеву — что решил суд

Мужчина корректировал ракетные удары по Киеву — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 03:32
Мужчина корректировал обстрелы Киева — как его наказал суд
Киев после обстрела. Фото иллюстративное: Игорь Клименко/Telegram

На Киевщине судили мужчину, который помогал россиянам планировать ракетные удары по столице. Предателя привлекли к уголовной ответственности, а также будут лечить.

Об этом говорится в приговоре, который Васильковский горрайонный суд Киевской области принял 29 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с ноября прошлого года по январь текущего года обвиняемый в Telegram-канале отправлял на российский номер информацию о расположении объектов критической инфраструктуры и воинских частей в столице и городе Василькове. За каждый сфотографированный объект коллаборационист получал сто долларов. Средства поступали на его банковскую карточку.

В декабре прошлого года злоумышленник фотографировал помещения предприятия, где изготавливают беспилотники, и административные здания Штаба Сухопутных войск ВСУ. Корректировщик понимал, что творит, но в переписке с оккупантом отмечал, что "каждый зарабатывает, как может".

Решение суда

Во время судебного заседания подсудимый признал свою вину частично. Мужчина заявил, что не знает, кто напал на Украину, но признал причастность РФ к обстрелам. По словам предателя, он не интересовался, зачем собеседнику нужны фотографии и видео, а выполнять задание россиянина согласился, потому что хотел подзаработать.

Обвиняемый с детства имеет инвалидность второй группы, страдает легкой умственной отсталостью. К тому же при обследовании у него обнаружили остаточные изменения после туберкулеза и антитела к ВИЧ. Мужчину признали ограниченно вменяемым и приговорили к 15 годам лишения свободы. Также ему окажут принудительную амбулаторную психиатрическую помощь.

Напомним, на Львовщине мужчина после прохождения ВВК дважды проигнорировал повестки. За содеянное он проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области мужчина сломал нос работнику ТЦК и СП. Его приговорили к трем годам заключения.

Киев суд обстрелы Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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