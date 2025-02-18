Як суд покарав чоловіка, який підпалив автомобіль військовослужбовця

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: focus.ua

У Києві чоловік підпалив автомобіль військовослужбовця. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Печерський районний суд Києва ухвалив у вівторок, 11 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, наприкінці липня 2024 року, фігуранту в Telegram запропонували легкий заробіток. За грошову винагороду він мав підпалити автомобіль ЗСУ або інших військових формувань.

Удень 9 серпня біля станції Звіринецька обвинувачений побачив автомобіль, який зовні був схожий на військовий, сфотографував його та надіслав фото замовнику. Той підтвердив, що ця автівка може бути об'єктом підпалу, й пообіцяв, що підпалювачу заплатять тисячу доларів. Близько 22:30 зловмисник підпалив автомобіль і надіслав відеозвіт замовнику. Чи отримав він оплату за "виконання завдання" — у вироку не зазначається.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Чоловік пояснив, що діяв із метою наживи. Збитки в розмірі 121 тисячі гривень, яких зазнав власник автомобіля, він добровільно відшкодував.

Фігуранта засудили до п'ятьох років умовного позбавлення волі, однак замінили це покарання двома руками випробувального строку. Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові чоловік після отримання повістки не прибув до збірного пункту ТЦК та СП. За ухилення від мобілізації він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік намагався незаконно перетнути кордон, діставшись до Польщі в обхід пунктів пропуску. Чоловіка засудили до сплати штрафу.