Как суд наказал мужчину, который поджег автомобиль военнослужащего

Мужчина поджег машину военного в Киеве — что решил суд
В Киеве мужчина поджег автомобиль военнослужащего. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Печерский районный суд Киева вынес во вторник, 11 февраля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в конце июля 2024 года, фигуранту в Telegram предложили "легкий заработок". За денежное вознаграждение он должен был поджечь автомобиль ВСУ или других военных формирований.
Днем 9 августа возле станции Зверинецкая обвиняемый увидел автомобиль, который внешне был похож на военный, сфотографировал его и отправил фото заказчику. Тот подтвердил, что эта машина может быть объектом поджога, и пообещал, что поджигателю заплатят тысячу долларов. Около 22:30 злоумышленник поджег автомобиль и прислал видеоотчет заказчику. Получил ли он оплату за "выполнение задания" — в приговоре не указывается.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина объяснил, что действовал с целью наживы. Убытки в размере 121 тысячи гривен, которые понес владелец автомобиля, он добровольно возместил.
Фигуранта приговорили к пяти годам условного лишения свободы, однако заменили это наказание двумя руками испытательного срока. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, в Харькове мужчина после получения повестки не прибыл в сборный пункт ТЦК и СП. За уклонение от мобилизации он проведет три года в тюрьме.
Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина пытался незаконно пересечь границу, добравшись до Польши в обход пунктов пропуска. Мужчину приговорили к уплате штрафа.
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