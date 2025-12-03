Чоловік пограбував двох підлітків — як його покарав суд

Чоловік пограбував школярів — що вирішив суд
В Оболонському районі Києва чоловік пограбував двох підлітків. За вчинене він найближчі роки перебуватиме у в'язниці.
Про це 21 листопада повідомили в Поліції Києва.
Деталі справи
У вересні біля одного із ТЦ фігурант відібрав у 14-річної дівчинки мобільний телефон.
На цьому порушник не зупинився: уже за іншою адресою він відібрав у 12-річного хлопчика навушники.
Батьки потерпілих звернулися до поліції. Порушника розшукали й затримали. Раніше його вже неодноразово судили за майнові злочини.
Рішення суду
Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. За повторний грабіж в умовах воєнного стану його засудили до семи років і місяця позбавлення волі.
Нагадаємо, двом рятувальникам із Донецької області заочно призначили покарання у вигляді 14 років ув'язнення та конфіскації майна. Працівники ДСНС після окупації Лимана росіянами влаштувалися до загарбників на роботу.
Також ми повідомляли, що на Сумщині агент ФСБ намагався влаштуватися на роботу до ОВА, аби передавати російській спецслужбі секретну інформацію. За вчинене він проведе за ґратами 15 років.
