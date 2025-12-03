Чоловік пограбував двох підлітків — як його покарав суд

Чоловік, який пограбував підлітків, із поліцейським. Фото: Національна поліція України

В Оболонському районі Києва чоловік пограбував двох підлітків. За вчинене він найближчі роки перебуватиме у в'язниці.

Про це 21 листопада повідомили в Поліції Києва.

Деталі справи

У вересні біля одного із ТЦ фігурант відібрав у 14-річної дівчинки мобільний телефон.

Телефон, який грабіжник украв у дівчинки. Фото: Національна поліція України

На цьому порушник не зупинився: уже за іншою адресою він відібрав у 12-річного хлопчика навушники.

Навушники, які грабіжник відібрав у хлопчика. Фото: Національна поліція України

Батьки потерпілих звернулися до поліції. Порушника розшукали й затримали. Раніше його вже неодноразово судили за майнові злочини.

Рішення суду

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. За повторний грабіж в умовах воєнного стану його засудили до семи років і місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, двом рятувальникам із Донецької області заочно призначили покарання у вигляді 14 років ув'язнення та конфіскації майна. Працівники ДСНС після окупації Лимана росіянами влаштувалися до загарбників на роботу.

Також ми повідомляли, що на Сумщині агент ФСБ намагався влаштуватися на роботу до ОВА, аби передавати російській спецслужбі секретну інформацію. За вчинене він проведе за ґратами 15 років.