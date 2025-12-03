Видео
Главная Киев Мужчина ограбил школьников — что решил суд

Мужчина ограбил школьников — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 03:32
Мужчина ограбил двух подростков — как его наказал суд
Мужчина, который ограбил подростков, с полицейским. Фото: Национальная полиция Украины

В Оболонском районе Киева мужчина ограбил двух подростков. За совершенное он ближайшие годы будет находиться в тюрьме.

Об этом 21 ноября сообщили в Полиции Киева.

Детали дела

В сентябре возле одного из ТЦ фигурант отобрал у 14-летней девочки мобильный телефон.

Телефон, который украл грабитель
Телефон, который грабитель украл у девочки. Фото: Национальная полиция Украины

На этом нарушитель не остановился: уже по другому адресу он отобрал у 12-летнего мальчика наушники.

Наушники, которые украл грабитель
Наушники, которые грабитель отобрал у мальчика. Фото: Национальная полиция Украины

Родители пострадавших обратились в полицию. Нарушителя разыскали и задержали. Ранее его уже неоднократно судили за имущественные преступления.

Решение суда

Во время досудебного расследования обвиняемый находился под стражей. За повторный грабеж в условиях военного положения его приговорили к семи годам и месяцу лишения свободы.

Напомним, двум спасателям из Донецкой области заочно назначили наказание в виде 14 лет заключения и конфискации имущества. Работники ГСЧС после оккупации Лимана россиянами устроились к захватчикам на работу.

Также мы сообщали, что на Сумщине агент ФСБ пытался устроиться на работу в ОВА, чтобы передавать российской спецслужбе секретную информацию. За содеянное он проведет за решеткой 15 лет.

суд кража ограбление школьники наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
