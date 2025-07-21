У Києві чоловік співав в електроенергії російською мовою — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік співав у метро російські пісні — як його покарав суд
У Києві чоловік співав російськомовні пісні в метро. Його оштрафували.
Про це йдеться в постанові, яку Печерський районний суд міста Києва, ухвалив 25 червня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, 24 червня поточного року фігурант в електропотязі голосно співав російською мовою. Таким чином чоловік порушив громадський порядок. У результаті поліція склала відносно нього адмінпротокол за фактом дрібного хуліганства.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, розкаявся та попросив, щоб в якості покарання йому призначили мінімальний штраф. Чоловіка визнали винним — він має сплатити 51 гривню штрафу та понад 600 гривень судового збору.
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