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Головна Київ Чоловік співав у метро російські пісні — як його покарав суд

Чоловік співав у метро російські пісні — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 00:33
У Києві чоловік співав в електроенергії російською мовою — яке покарання обрав для нього суд
Вуличний музикант. Фото ілюстративне: nakipelo.ua

У Києві чоловік співав російськомовні пісні в метро. Його оштрафували.

Про це йдеться в постанові, яку Печерський районний суд міста Києва, ухвалив 25 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 24 червня поточного року фігурант в електропотязі голосно співав російською мовою. Таким чином чоловік порушив громадський порядок. У результаті поліція склала відносно нього адмінпротокол за фактом дрібного хуліганства.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, розкаявся та попросив, щоб в якості покарання йому призначили мінімальний штраф. Чоловіка визнали винним — він має сплатити 51 гривню штрафу та понад 600 гривень судового збору.

Нагадаємо, в Одесі військовий продав автомобіль, який вивезли в Україну в якості гуманітарної допомоги. За вчинене він має сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що жінка з Івано-Франківської області виганяла батька з дому та вимагала в нього гроші. Її засудили до пробаційного нагляду.

суд російська мова правосуддя метро пісні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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