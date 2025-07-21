В Киеве мужчина пел в электропоезде на русском языке — какое наказание избрал для него суд

Уличный музыкант. Фото иллюстративное: nakipelo.ua

В Киеве мужчина пел русскоязычные песни в метро. Его оштрафовали.

Об этом говорится в постановлении, которое Печерский районный суд города Киева, принял 25 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 24 июня текущего года фигурант в электропоезде громко пел на русском языке. Таким образом мужчина нарушил общественный порядок. В результате полиция составила в отношении него админпротокол по факту мелкого хулиганства.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся и попросил, чтобы в качестве наказания ему назначили минимальный штраф. Мужчину признали виновным — он должен заплатить 51 гривну штрафа и более 600 гривен судебного сбора.

Напомним, в Одессе военный продал автомобиль, который вывезли в Украину в качестве гуманитарной помощи. За содеянное он должен заплатить штраф.

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