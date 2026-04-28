Чоловік торгував фейковими довідками ВЛК: відповість перед судом

Чоловік торгував фейковими довідками ВЛК: відповість перед судом

Дата публікації: 28 квітня 2026 03:32
Чоловік проходить ВЛК. Фото ілюстративне: armyinform.com

На Київщині чоловік створив і очолив організовану групу, яка заробляла на охочих виїхати за кордон. Йдеться про виготовлення підроблених документів. Організатора угруповання судитимуть.

Про це 22 квітня повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи  

За даними слідства, фігуранти використовували фальшиві медичні документи та довідки ВЛК, у яких йшлося про непридатність до служби та дозвіл на перетин кордону.

Спільники підшукували "клієнтів", спілкувалися з ними та передавали контакти організатору. У подальшому під час особистих зустрічей вони передавали людям підроблені документи, запевняючи, що ці висновки офіційні та є в державних базах. "Послуги" коштували від семи до восьми тисяч доларів

Жертвами схеми стали щонайменше двоє людей. Один із чоловіків передав сім тисяч доларів і отримав пакет підроблених документів. Інший — сплатив вісім тисяч доларів, але жодних документів йому так і не передали.

Читайте також:

Яке покарання загрожує організатору 

За шахрайство, підроблення документів і сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон організатору загрожує до 12 років позбавлення права та конфіскація майна. Справу скерували до суду.

Двох спільників фігуранта підозрюють у шахрайських діях. Зловмисники наразі в розшуку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Полтавщини поширював інформацію про місця роботи груп оповіщення. Відповідні дані порушник публікував у Viber-спільноті. Упродовж двох років він перебуватиме на іспитовому терміні. 

Також Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав, що житель Вінниці після отримання повістки не прийшов до ТЦК та СП. Чоловіка оштрафували, але суддя дійшов висновку, що для неявки були поважні причини. Покарання скасували.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
