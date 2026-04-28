Чоловік торгував фейковими довідками ВЛК: відповість перед судом

Чоловік проходить ВЛК. Фото ілюстративне: armyinform.com

На Київщині чоловік створив і очолив організовану групу, яка заробляла на охочих виїхати за кордон. Йдеться про виготовлення підроблених документів. Організатора угруповання судитимуть.

Про це 22 квітня повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти використовували фальшиві медичні документи та довідки ВЛК, у яких йшлося про непридатність до служби та дозвіл на перетин кордону.

Спільники підшукували "клієнтів", спілкувалися з ними та передавали контакти організатору. У подальшому під час особистих зустрічей вони передавали людям підроблені документи, запевняючи, що ці висновки офіційні та є в державних базах. "Послуги" коштували від семи до восьми тисяч доларів.

Жертвами схеми стали щонайменше двоє людей. Один із чоловіків передав сім тисяч доларів і отримав пакет підроблених документів. Інший — сплатив вісім тисяч доларів, але жодних документів йому так і не передали.

Читайте також:

Яке покарання загрожує організатору

За шахрайство, підроблення документів і сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон організатору загрожує до 12 років позбавлення права та конфіскація майна. Справу скерували до суду.

Двох спільників фігуранта підозрюють у шахрайських діях. Зловмисники наразі в розшуку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Полтавщини поширював інформацію про місця роботи груп оповіщення. Відповідні дані порушник публікував у Viber-спільноті. Упродовж двох років він перебуватиме на іспитовому терміні.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав, що житель Вінниці після отримання повістки не прийшов до ТЦК та СП. Чоловіка оштрафували, але суддя дійшов висновку, що для неявки були поважні причини. Покарання скасували.