Мужчина торговал фейковыми справками ВВК: ответит перед судом

Дата публикации 28 апреля 2026 03:32
Мужчина проходит ВВК. Фото иллюстративное: armyinform.com

На Киевщине мужчина создал и возглавил организованную группу, которая зарабатывала на желающих выехать за границу. Речь идет об изготовлении поддельных документов. Организатора группировки будут судить.

Об этом 22 апреля сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты использовали фальшивые медицинские документы и справки ВВК, в которых говорилось о непригодности к службе и разрешении на пересечение границы.

Сообщники подыскивали "клиентов", общались с ними и передавали контакты организатору. В дальнейшем во время личных встреч они передавали людям поддельные документы, уверяя, что эти заключения официальные и есть в государственных базах. "Услуги" стоили от семи до восьми тысяч долларов.

Жертвами схемы стали по меньшей мере два человека. Один из мужчин передал семь тысяч долларов и получил пакет поддельных документов. Другой — заплатил восемь тысяч долларов, но никаких документов ему так и не передали.

Какое наказание грозит организатору

За мошенничество, подделку документов и содействие незаконной переправке людей через государственную границу организатору грозит до 12 лет лишения права и конфискация имущества. Дело направили в суд.

Двух сообщников фигуранта подозревают в мошеннических действиях. Злоумышленники сейчас в розыске.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Полтавщины распространял информацию о местах работы групп оповещения. Соответствующие данные нарушитель публиковал в Viber-сообществе. В течение двух лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" писал, что житель Винницы после получения повестки не пришел в ТЦК и СП. Мужчину оштрафовали, но судья пришел к выводу, что для неявки были уважительные причины. Наказание отменили.

суд мобилизация документы
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
