Київський суд змусив чоловіка, що виправдовував агресію РФ, читати патріотичні книжки

Книга "На щиті" Ірини Вовк в руках у читача. Ілюстративне фото: dyvys.info

Святошинський районний суд Києва визнав винним громадянина, який виправдовував агресію Росії проти України. Вирок суду був оригінальним і не звичайним.

Про це повідомляється на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

Громадянин з Черкаської області поширював в месенджері Telegram повідомлення, що виправдовували військову агресію РФ. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину повністю і щиро покаявся.

Спочатку суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років. Однак, враховуючи щире каяття, суд замінив покарання на три роки випробувального терміну.

Цікаве рішення суду

Крім того, суд зобов’язав громадянина протягом випробувального терміну прочитати твори українських ветеранів, істориків, письменників та російських опозиціонерів. Після прочитання кожної книги обвинувачений має надати суду письмовий опис своїх вражень від прочитаного обсягом не менше 200 слів.

Обвинувачений повинен прочитати такі книжки:

"І янгол з автоматом на плечі", автор Леонід Даценко (патріотична поезія написана ще з 2011 року);

"Україна в добу гібридних викликів", автор Лариса Якубова (про досвід участі України в першій масштабній війні в Європі);

"Україна в епоху війномиру", автор Юрій Щербак (спроба уявити Україну ХХІ століття);

"Зима наближається", автор Гарі Каспаров (про повернення Росії назад в диктатуру);

"Ізоляція", автори Ірина Вовк та Дар`я Бура (спогади бранців донецьких і луганських підвалів, сумнозвісної "Ізоляції");

"На щиті", автор Ірина Вовк (спогади українських військових в умовах ворожого вторгнення й сепаратистського руху);

"Спогади родини загиблих", автор Ірина Вовк (спогади українських військових в умовах ворожого вторгнення й сепаратистського руху);

"Донецький аеропорт", автор Ірина Вовк (спогади українських військових в умовах ворожого вторгнення й сепаратистського руху);

"Іловайськ", автор Євген Положій (про мужність, неймовірний героїзм і людяність українських солдатів і офіцерів);

П’єса "Хлібне перемир`я", автор Сергій Жадан (історія однієї смерті поступово перетворюється на історію цілого покоління).

Раніше повідомлялось, що у Хмельницькій області настоятель храму української православної церкви підтримував російську агресію та розпалював релігійну ненависть. За це суд його покарав.

Нагадаємо, днями ми писали, що у Харківській області будуть судити колишнього майстра лісу, який працював на окупантів.