Киевский суд заставил мужчину, оправдывавшего агрессию РФ, читать патриотические книги

Книга "На щите" Ирины Вовк в руках у читателя. Иллюстративное фото: dyvys.info

Святошинский районный суд Киева признал виновным гражданина, который оправдывал агрессию России против Украины. Приговор суда был оригинальным и не обычным.

Об этом сообщается на портале Опендатабот.

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Детали дела

Гражданин из Черкасской области распространял в мессенджере Telegram сообщения, оправдывающие военную агрессию РФ. Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину полностью и искренне покаялся.

Изначально суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако, учитывая искреннее раскаяние, суд заменил наказание на три года испытательного срока.

Интересное решение суда

Кроме того, суд обязал гражданина в течение испытательного срока прочитать произведения украинских ветеранов, историков, писателей и российских оппозиционеров. После прочтения каждой книги обвиняемый должен предоставить суду письменное описание своих впечатлений от прочитанного объемом не менее 200 слов.

Обвиняемый должен прочитать следующие книги:

"И ангел с автоматом на плече", автор Леонид Даценко (патриотическая поэзия написана еще с 2011 года);

"Украина в эпоху гибридных вызовов", автор Лариса Якубова (об опыте участия Украины в первой масштабной войне в Европе);

"Украина в эпоху войномира", автор Юрий Щербак (попытка представить Украину ХХІ века);

"Зима приближается", автор Гари Каспаров (о возвращении России обратно в диктатуру);

"Изоляция", авторы Ирина Вовк и Дарья Бура (воспоминания пленников донецких и луганских подвалов, печально известной "Изоляции");

"На щите", автор Ирина Вовк (воспоминания украинских военных в условиях вражеского вторжения и сепаратистского движения);

"Воспоминания семьи погибших", автор Ирина Вовк (воспоминания украинских военных в условиях вражеского вторжения и сепаратистского движения);

"Донецкий аэропорт", автор Ирина Вовк (воспоминания украинских военных в условиях вражеского вторжения и сепаратистского движения);

"Иловайск", автор Евгений Положий (о мужестве, невероятном героизме и человечности украинских солдат и офицеров);

Пьеса "Хлебное перемирие", автор Сергей Жадан (история одной смерти постепенно превращается в историю целого поколения).

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области настоятель храма украинской православной церкви поддерживал российскую агрессию и разжигал религиозную ненависть. За это суд его наказал.

Напомним, на днях мы писали, что в Харьковской области будут судить бывшего мастера леса, который работал на оккупантов.