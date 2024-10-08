Чоловік розгромив приймальню Мінсоцполітики у Києві — його судитимуть

Затримання чоловіка. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві чоловік розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину. Його судитимуть.

Про це повідомила пресслужба Київська міська прокуратура у вівторок, 8 жовтня.

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Вкінці вересня поточного року 32-річний уродженець Волинської області зайшов до приймальні громадян міністерства і раптово почав розбивати вікна стільцем, перекидати меблі та офісну техніку, при цьому нецензурно висловлюючись.

Співробітники та відвідувачі встигли вибігти на вулицю і викликати поліцію. Пізніше з'ясувалося, що чоловік перебував у Києві проїздом. Він не перебуває на обліках у психіатра чи нарколога, не проходив військової служби та офіційно не працевлаштований.

"Свою агресію він пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю, а, на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні", — йдеться в повідомленні.

До суду було скеровано обвинувальний акт щодо зловмисника. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або пробаційний нагляд до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, суд заочно засудив двох учасників хакерського угруповання ФСБ під назвою "Armageddon". Вони здійснили понад п'ять тисяч кібератак на державні органи України.

Також ми писали про те, що у Львові 8 жовтня розпочалося судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Вʼячеслава Зінченка. Захист просить змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслета.