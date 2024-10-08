Мужчина разгромил приемную Минсоцполитики в Киеве — его будут судить

Задержание мужчины. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве мужчина разгромил приемную граждан Министерства социальной политики Украины, потому что не мог найти себе жену. Его будут судить.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 8 октября.

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В Киеве мужчина разгромил приемную Минсоцполитики

В конце сентября текущего года 32-летний уроженец Волынской области зашел в приемную граждан министерства и внезапно начал разбивать окна стулом, опрокидывать мебель и офисную технику, при этом нецензурно выражаясь.

Сотрудники и посетители успели выбежать на улицу и вызвать полицию. Позже выяснилось, что мужчина находился в Киеве проездом. Он не состоит на учете у психиатра или нарколога, не проходил военной службы и официально не трудоустроен.

"Свою агрессию он объяснил жизненными неурядицами, мол, долгое время не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а, по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе", — говорится в сообщении.

В суд был направлен обвинительный акт в отношении злоумышленника. Ему грозит наказание в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен или пробационный надзор до трех лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, суд заочно осудил двух участников хакерской группировки ФСБ под названием "Armageddon". Они осуществили более 5000 кибератак на государственные органы Украины.

Также мы писали о том, что во Львове 8 октября началось судебное заседание о рассмотрении апелляционной жалобы адвоката подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Защита просит изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом с ношением электронного браслета.