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Чоловік влаштував стрілянину на ринку в Києві — фото

29 травня 2024 14:57
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Чоловік влаштував стрілянину на ринку в Києві — фото
Чоловік, який влаштував стрілянину на ринку в Києві. Фото: Поліція Києва
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Київські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі столиці. Він був у стані алкогольного сп’яніння.

Про це у середу, 29 травня, повідомляє поліція Києва.

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Пістолет зловмисника. Фото: Поліція Києва

Стрілянина у Києві — що відомо

"Зловмисник спочатку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі — дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному чоловіку у груди", — йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Стрілком виявився киянин 1989 року народження. Його вже затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" та стріляні гільзи. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", — додали у поліції.

Киянин стріляв на ринку
Киянин стріляв на ринку. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, в центрі Одеси два водії посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.

Додамо, поліція затримала жителя однієї з громад на Одещині, який спочатку випив алкоголь, а потім вчинив стрілянину з власного балкону. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Київ
стрілянина
ринок
злочин

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