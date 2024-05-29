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Мужчина устроил стрельбу на рынке в Киеве — фото

29 мая 2024 14:57
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мужчина устроил стрельбу на рынке в Киеве.
Мужчина, устроивший стрельбу на рынке в Киеве. Фото: Полиция Киева
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Киевские полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на рынке в Оболонском районе столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сегодня, 29 мая, сообщает полиция Киева.

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Пистолет злоумышленника. Фото: Полиция Киева

Стрельба в Киеве — что известно

"Злоумышленник сначала толкнул прохожую, а когда за нее начали заступаться ее знакомые — достал пистолет травматического действия и произвел три выстрела, один из которых попал 53-летнему мужчине в грудь", — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в больницу.

Стрелком оказался киевлянин 1989 года рождения. Он уже задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Правоохранители изъяли у фигуранта устройство для отстрела резиновых шаров "Форт" и стреляные гильзы. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УКУ — хулиганство. Ему грозит до семи лет лишения свободы", — добавили полиции.

Киевлянин стрелял на рынке
Киевлянин стрелял на рынке. Фото: Полиция Киева

Напомним, в центре Одессы два водителя поссорились между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Добавим, полиция задержала жителя одной из общин в Одесской области, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.

Киев
стрельба
рынок
преступление

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