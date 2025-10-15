Чоловік скоїв сексуальне насильство над шестирічною дівчинкою — як його покарав суд

Дівчинка ховає обличчя в коліна. Фото ілюстративне: Vyacheslav Abroskin/Facebook

У Києві 52-річний чоловік зґвалтував шестирічну доньку своєї знайомої. Його засудили до позбавлення волі.

Про це 9 жовтня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, мати потерпілої разом із двома маленькими доньками залишилася ночувати у фігуранта, після того, як разом із ним вживала алкоголь. Господар оселі ліг спати на кріслі, а гостя з дітьми заснули на ліжку. Уранці одна з дівчаток прокинулася в іншій кімнаті: разом із власником квартири. Уночі чоловік спочатку торкався статевих органів дитини, а потім скоїв над нею сексуальне насильство. Потерпіла не до кінця зрозуміла, що з нею сталося. До правоохоронців звернулася бабуся дівчинки, якій та поскаржилася на біль.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Фігуранта визнали винним у вчиненні сексуального насильства над людиною, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, — Ред.), та взяли під варту в залі суду. Коли вирок набуде законної сили, інформацію про порушника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

