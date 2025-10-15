Відео
Головна Київ Чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку — що вирішив суд

Чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку — що вирішив суд

Дата публікації: 15 жовтня 2025 01:03
Чоловік скоїв сексуальне насильство над шестирічною дівчинкою — як його покарав суд
Дівчинка ховає обличчя в коліна. Фото ілюстративне: Vyacheslav Abroskin/Facebook

У Києві 52-річний чоловік зґвалтував шестирічну доньку своєї знайомої. Його засудили до позбавлення волі.

Про це 9 жовтня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, мати потерпілої разом із двома маленькими доньками залишилася ночувати у фігуранта, після того, як разом із ним вживала алкоголь. Господар оселі ліг спати на кріслі, а гостя з дітьми заснули на ліжку. Уранці одна з дівчаток прокинулася в іншій кімнаті: разом із власником квартири. Уночі чоловік спочатку торкався статевих органів дитини, а потім скоїв над нею сексуальне насильство. Потерпіла не до кінця зрозуміла, що з нею сталося. До правоохоронців звернулася бабуся дівчинки, якій та поскаржилася на біль.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Фігуранта визнали винним у вчиненні сексуального насильства над людиною, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, — Ред.), та взяли під варту в залі суду. Коли вирок набуде законної сили, інформацію про порушника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Нагадаємо, у Херсонській області 24-річний молодик зґвалтував малолітню сестру свого друга. Його судитимуть.

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка продала квартиру свекрухи. Порушницю засудили до конфіскації майна та восьми років ув'язнення.

Київ суд згвалтування дитина покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
