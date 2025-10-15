Мужчина совершил сексуальное насилие над шестилетней девочкой — как его наказал суд

Девочка прячет лицо в колени. Фото иллюстративное: Вячеслав Аброськин/Facebook

В Киеве 52-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю дочь своей знакомой. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом 9 октября сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, мать потерпевшей вместе с двумя маленькими дочерьми осталась ночевать у фигуранта, после того, как вместе с ним употребляла алкоголь. Хозяин дома лег спать на кресле, а гостья с детьми уснули на кровати. Утром одна из девочек проснулась в другой комнате: вместе с владельцем квартиры. Ночью мужчина сначала касался половых органов ребенка, а затем совершил над ней сексуальное насилие. Потерпевшая не до конца поняла, что с ней произошло. К правоохранителям обратилась бабушка девочки, которой та пожаловалась на боль.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Фигуранта признали виновным в совершении сексуального насилия над человеком, который не достиг 14 лет (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — Ред.), и взяли под стражу в зале суда. Когда приговор вступит в законную силу, информацию о нарушителе внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

