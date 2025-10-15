Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку — что решил суд

Мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 01:03
Мужчина совершил сексуальное насилие над шестилетней девочкой — как его наказал суд
Девочка прячет лицо в колени. Фото иллюстративное: Вячеслав Аброськин/Facebook

В Киеве 52-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю дочь своей знакомой. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом 9 октября сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, мать потерпевшей вместе с двумя маленькими дочерьми осталась ночевать у фигуранта, после того, как вместе с ним употребляла алкоголь. Хозяин дома лег спать на кресле, а гостья с детьми уснули на кровати. Утром одна из девочек проснулась в другой комнате: вместе с владельцем квартиры. Ночью мужчина сначала касался половых органов ребенка, а затем совершил над ней сексуальное насилие. Потерпевшая не до конца поняла, что с ней произошло. К правоохранителям обратилась бабушка девочки, которой та пожаловалась на боль.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Фигуранта признали виновным в совершении сексуального насилия над человеком, который не достиг 14 лет (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — Ред.), и взяли под стражу в зале суда. Когда приговор вступит в законную силу, информацию о нарушителе внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

Напомним, в Херсонской области 24-летний молодой человек изнасиловал малолетнюю сестру своего друга. Его будут судить.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая продала квартиру свекрови. Нарушительницу приговорили к конфискации имущества и восьми годам заключения.

Киев суд изнасилование ребенок наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации