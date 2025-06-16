На Вінниччині чоловіка засудили за відмову від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Вінницькій області Чечельницький районний суд виніс вирок військовозобов’язаному чоловіку, який влітку 2024 року кілька разів проігнорував виклики до територіального центру комплектування. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у два роки.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік отримав кілька повісток, але низка військових частин відмовила приймати його

У справі зазначається, що обвинувачений отримав щонайменше чотири повістки, дві з яких офіційно відмовився приймати. На суді чоловік визнав, що відмовився приймати їх і пояснив свої дії поганим станом здоров’я, зокрема проблемами із серцем, на які, за його словами, військово-лікарська комісія (ВЛК) не зважала.

Він також розповів, що неодноразово намагався пройти службу, зокрема у 2015 році планував поїхати в зону АТО, але не був визнаний придатним. У 2022 році його мобілізували, однак з Яворівського полігону його знову повернули через стан здоров’я, як і з Коблевого у 2023 році. Жодного офіційного документа про причину повернення він не отримував, а в одному випадку змушений був написати відмову "під тиском".

Чоловік наголошував, що прагнув не уникнути служби, а домогтися справедливого рішення ВЛК. Останні повістки, за його словами, йому вручили вже після того, як він подав заяву на повторне медичне обстеження, однак відповіді на неї не дочекався. Через страх бути мобілізованим навіть дорогою до лікарів, він не з’являвся до медичних закладів.

У суді працівник ТЦК підтвердив, що одна з військових частин відмовилася прийняти обвинуваченого, хоча причину відмови не уточнив.

У підсумку суд дійшов висновку про наявність складу злочину за ст. 336 КК України (ухилення від призову за мобілізацією) і призначив покарання — три роки позбавлення волі умовно. На підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк два роки.

На нього також поклали обов’язки: періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, у Луцьку судили чоловіка, який пройшов ВЛК, а потім відмовився від мобілізації.

Також у Хмельницькій області судили чоловіка, який штовхнув працівника ТЦК і зламав йому ніс.