В Винницкой области мужчину осудили за отказ от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Винницкой области Чечельницкий районный суд вынес приговор военнообязанному мужчине, который летом 2024 года несколько раз проигнорировал вызовы в территориальный центр комплектования. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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В деле отмечается, что обвиняемый получил по меньшей мере четыре повестки, две из которых официально отказался принимать. На суде мужчина признал, что отказался принимать их и объяснил свои действия плохим состоянием здоровья, в частности проблемами с сердцем, на которые, по его словам, военно-врачебная комиссия (ВВК) не обращала внимания.

Он также рассказал, что неоднократно пытался пройти службу, в частности в 2015 году планировал поехать в зону АТО, но не был признан годным. В 2022 году его мобилизовали, однако с Яворивского полигона его снова вернули по состоянию здоровья, как и из Коблево в 2023 году. Никакого официального документа о причине возвращения он не получал, а в одном случае вынужден был написать отказ "под давлением".

Мужчина подчеркивал, что стремился не избежать службы, а добиться справедливого решения ВВК. Последние повестки, по его словам, ему вручили уже после того, как он подал заявление на повторное медицинское обследование, однако ответа на него не дождался. Из-за страха быть мобилизованным даже по дороге к врачам, он не появлялся в медицинские учреждения.

В суде работник ТЦК подтвердил, что одна из воинских частей отказалась принять обвиняемого, хотя причину отказа не уточнил.

В итоге суд пришел к выводу о наличии состава преступления по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил наказание — три года лишения свободы условно. На основании ст. 75 УК Украины мужчину освободили от реального отбывания наказания, установив испытательный срок два года.

На него также возложили обязанности: периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, в Луцке судили мужчину, который прошел ВВК, а потом отказался от мобилизации.

Также в Хмельницкой области судили мужчину, который толкнул работника ТЦК и сломал ему нос.