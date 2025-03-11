Довічне ув'язнення за вбивство, якого насправді не було — суд звільнив чоловіків, які відсиділи 20 років

Колючий дріт на стелі тюрми. Ілюстративне фото: Reuters

Оболонський районний суд Києва переглянув справу, яка тягнулася майже 30 років, та скасував вирок 2004 року. Тоді шістьох чоловіків засудили за жорстокі злочини, зокрема вбивство трьох людей. Однак через роки з’ясувалося, що один із нібито загиблих насправді живий.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами слідства, у 1996-1999 роках група охоронців підсобного господарства Азовського лікеро-горілчаного заводу займалася розбоями та грабежами. Їх звинувачували у викраденні цінностей, катуванні жінки електропраскою, а також у вбивстві трьох людей — двох братів і їхнього батька.

Слідство вважало, що одного з братів випадково застрелили під час п’яної сварки, після чого тіло втопили в озері Сиваш. Іншого нібито отруїли передозуванням наркотиків, а коли він не помер одразу — добили та спалили. Те ж саме зробили і з їхнім батьком.

Обвинувачені на той час зізналися у злочинах, взяли участь у відтворенні подій, а експерти навіть знайшли обгорілі кістки, які начебто належали жертвам. Суд визнав їх винними: трьох засудили до довічного ув’язнення, ще трьох — до термінів від 14 до 15 років.

Через 15 років після ув’язнення один із засуджених, який уже звільнився, випадково зустрів у Криму чоловіка, якого вони, за вироком суду, вбили понад 20 років тому.

Шокований, він звернувся до адвоката, який через свої зв’язки в окупаційних органах Криму отримав документи, що підтверджували: чоловік живий, має російський паспорт і навіть притягувався до адміністративної відповідальності. На відеозаписі 2017 року він сам розповідає, що весь цей час жив у Придністров’ї, а з 2014 року — в Криму.

Перегляд вироку та звільнення

Міграційна служба України, виконуючи рішення суду, передала адвокату оригінал заяви цього чоловіка про отримання паспорта громадянина СРСР. У документі була якісна чорно-біла фотокартка, яку експерт порівняв із зображенням на відео. За його висновком, на обох знімках була одна й та сама людина.

Прокурор ставив під сумнів автентичність відеозапису та інших доказів, оскільки вони були отримані від російської окупаційної адміністрації.

Втім, суд взяв до уваги прецедент із практики Міжнародного суду ООН, відомий як "намібійські винятки". Він передбачає, що документи, видані окупаційною владою, можуть визнаватися, якщо їх ігнорування призведе до порушення прав людини.

Суд дійшов висновку, що адвокат діяв у межах українського законодавства та з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Тому зібрані ним докази визнали допустимими.

Вирок щодо "вбитого" чоловіка скасували. Проте двох інших жертв офіційно вважати живими не стали, тому справу перекваліфікували: довічникам замінили термін на 15 років. Оскільки вони вже відсиділи цей строк, їх звільнили прямо в залі суду.

Двоє інших засуджених, які відбули свої терміни раніше, не виходили на зв’язок і, ймовірно, залишаються на окупованій території.

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