Пожизненное заключение за убийство, которого на самом деле не было — суд освободил мужчин, которые отсидели 20 лет

Колючая проволока на потолке тюрьмы. Иллюстративное фото: Reuters

Оболонский районный суд Киева пересмотрел дело, которое тянулось почти 30 лет, и отменил приговор 2004 года. Тогда шестерых мужчин осудили за жестокие преступления, в частности убийство трех человек. Однако спустя годы выяснилось, что один из якобы погибших на самом деле жив.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам следствия, в 1996-1999 годах группа охранников подсобного хозяйства Азовского ликеро-водочного завода занималась разбоями и грабежами. Их обвиняли в похищении ценностей, пытках женщины электроутюгом, а также в убийстве трех человек — двух братьев и их отца.

Следствие считало, что одного из братьев случайно застрелили во время пьяной ссоры, после чего тело утопили в озере Сиваш. Другого якобы отравили передозировкой наркотиков, а когда он не умер сразу — добили и сожгли. То же самое сделали и с их отцом.

Обвиняемые в то время признались в преступлениях, приняли участие в воспроизведении событий, а эксперты даже нашли обгоревшие кости, которые якобы принадлежали жертвам. Суд признал их виновными: троих приговорили к пожизненному заключению, еще троих — к срокам от 14 до 15 лет.

Через 15 лет после заключения один из осужденных, который уже освободился, случайно встретил в Крыму мужчину, которого они, по приговору суда, убили более 20 лет назад.

Шокированный, он обратился к адвокату, который через свои связи в оккупационных органах Крыма получил документы, подтверждающие: мужчина жив, имеет российский паспорт и даже привлекался к административной ответственности. На видеозаписи 2017 года он сам рассказывает, что все это время жил в Приднестровье, а с 2014 года — в Крыму.

Пересмотр приговора и освобождение

Миграционная служба Украины, выполняя решение суда, передала адвокату оригинал заявления этого мужчины о получении паспорта гражданина СССР. В документе была качественная черно-белая фотография, которую эксперт сравнил с изображением на видео. По его заключению, на обоих снимках был один и тот же человек.

Прокурор ставил под сомнение подлинность видеозаписи и других доказательств, поскольку они были получены от российской оккупационной администрации.

Впрочем, суд принял во внимание прецедент из практики Международного суда ООН, известный как "намибийские исключения". Он предусматривает, что документы, выданные оккупационными властями, могут признаваться, если их игнорирование приведет к нарушению прав человека.

Суд пришел к выводу, что адвокат действовал в рамках украинского законодательства и с учетом практики Европейского суда по правам человека. Поэтому собранные им доказательства признали допустимыми.

Приговор в отношении "убитого" мужчины отменили. Однако двух других жертв официально считать живыми не стали, поэтому дело переквалифицировали: пожизненникам заменили срок на 15 лет. Поскольку они уже отсидели этот срок, их освободили прямо в зале суда.

Двое других осужденных, которые отбыли свои сроки ранее, не выходили на связь и, вероятно, остаются на оккупированной территории.

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