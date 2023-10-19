Коли запустять метро на Виноградар: розслідування проекту "Наша Справа"

Будівництво київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Нині київський метрополітен виконує надважливу функцію — окрім перевезення пасажирів, він ще й слугує укриттям для сотень тисяч містян. Здавалося б, саме час активніше зайнятись будівництвом нових станцій, тим паче що метро на Виноградар вже давно в роботі. Однак не так сталося, як гадалося.

Обіцянки лишаються гучними, а дій кияни не бачать. У чому ж проблема з будівництвом метрополітену — розбирались журналісти проєкту "Наша Справа".

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Хронологія київського метро

Будівництво київського метрополітену розпочали ще 1949 року. З того часу столична підземка налічує 52 діючі станції, 40% з них були відкриті вже за часів Незалежності:

30 грудня 1991 року в столиці відкрили дві станції метро: "Дружби Народів" (нині "Звіринецька") та "Видубичі";

наступного року — ще дві: "Славутич" та "Осокорки";

після річної перерви, 1994 рік подарував Києву станції "Позняки" та "Харківська";

1996 року в місті зʼявилась станція "Лук'янівська", а наступного року "Печерська", ще через три — "Дорогожичі";

після трирічної перерви, 2003 рік ознаменувався відкриттям двох станцій: "Житомирська" та "Академмістечко";

протягом наступних трьох років зʼявились станції (2004 рік) "Сирець", (2005 рік) "Бориспільська", (2006 рік) "Вирлиця";

у 2008 році відкрили станцію "Червоний Хутір";

а ось 2010 рік став дуже плідним, тут вам і "Васильківська", і "Деміївська", та ще й "Голосіївська";

2011 рік відкриття станції "Виставковий центр", а наступного року (2012 рік) "Іподром";

цей перелік хотілось би продовжувати й надалі, але станція "Теремки", що була відкрита 2013 року, стала останньою в цій хронології.

Станція метро "Виставковий центр". Фото: Новини.LIVE

Станція метро "Іподром". Фото: Новини.LIVE

Станція метро "Теремки". Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Звісно, і ця столична влада не планувала обмежуватись вже наявними станціями, тож у 2016 році міський голова Віталій Кличко оголосив про початок робіт з продовження зеленої гілки метрополітену на житловий масив Виноградар.

Перші проблеми метро на Виноградар

У 2017 році Київський метрополітен провів тендер на проєктування продовження Сирецько-Печерської гілки, а у 2018 році міська рада затвердила проєкт на будівництво.

"Ми повертаємо в відповідності до рішення Київради 1,1 мільярд гривень на будівництво метро на Виноградар. Тендер відбувся, договори вже підписані", — заявив мер столиці під час засідання КМДА.

Ще на моменті проведення тендерної процедури на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії почались проблеми. Наприклад, тендер змогли провести не одразу.

Перші торги було скасовано, оскільки лише один учасник подав документи без порушень. Тож було оголошено про повторну процедуру. Очікувана вартість робіт складала майже 6 мільярдів гривень, а строк виконання — до трьох років.

"У системі публічних закупівель Prozorro завершено аукціон на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Наразі найнижчу ціну (на 12 мільйонів 214 тисяч гривень нижче очікуваної вартості) за виконання робіт запропонувало ПАТ "Київметробуд", — йдеться в публікації Метрополітену.

Незабаром, довкола компанії "Київметробуд" почались баталії, які точно не сприяли своєчасному будівництву метро.

Скандали навколо "Київметробуд"

У 2019 році один з акціонерів компанії, Сергій Кияшко, екскерівник російського підприємства "Вагонмаш", заявив про рейдерське захоплення управління товариством, через заміну директора. Тоді питання було врегульовано в судовому порядку. Але наступного року ситуація знову повторилась. І на цьому сюрпризи не закінчились.

2020 року СБУ викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метро на Виноградар.

"Наразі досліджується факт можливого заволодіння організаторами механізма бюджетними коштами, виділеними на будівництво метрополітену, в тому числі через безпідставне розміщення 1,7 мільярда гривень на депозитних рахунках у банківській установі. За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 мільйонів гривень за відсотками по депозиту", — повідомили в СБУ.

2021 року Київська міська прокуратура подала позов до суду щодо стягнення цих коштів.

Прокуратура вимагала стягнення з підрядника коштів у сумі 139,1 мільйона, які були отримані шляхом нарахування відсотків на бюджетні кошти. А також додатково 44,4 мільйона гривень за безпідставне збереження та користування цими коштами.

Заява прокуратури. Фото: скриншот

У 2022 році суд задовольнив позов прокуратури, а апеляція залишила це рішення в силі.

Підсумовуючи, за позовом прокуратури, суд зобов’язав "Київметробуд" повернути державі майже 200 мільйонів гривень.

Цього року 29 вересня київська прокуратура провела обшуки в компанії через розтрату коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар та проінформувала, що за результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці. Наразі триває її дослідження.

Утім, попри всі перипетії, мер столиці Віталій Кличко заявив, що за відсутності форс-мажорів метро на Виноградар таки можуть відкрити 2024 року.

Що не так з обіцянками мера

Така заява мера звучить чи не фантастично, враховуючи, що наприкінці 2022 року відбувся тендер на коригування проєкту будівництва цієї ділянки на суму в майже 70 мільйонів гривень, роботи мають виконати до 30 грудня 2023 року.

"Корупційна схема, коли проєктантам будівництва метрополітену виділяють 69 мільйонів гривень на коригування того, що ніхто не може побачити, тому що там стоїть гриф "таємно". Метрополітен як будується — ви не побачите, я не побачу, і ніхто не побачить, отже і фінанси під грифом, не можна проконтролювати те, що закрите в доступі", — розповідає експерт з містобудування Віктор Глеба.

Експерт з містобудування Віктор Глеба. Фото: Новини.LIVE

Так для чого знадобилось коригування вже давно затвердженого проєкту будівництва метрополітену?

Продовження Сирецько-Печерської лінії на житловий масив Виноградар проєктували ще 2017 року, з того часу житловий масив видозмінився, там звели нові житлові комплекси. Віктор Глеба пояснює:

"По проєкту там, де зараз ЖК "Квіти", там, де були сади і лінія електропередач, прямо під лепами побудували житлові комплекси. І під житловими комплексами метро не можуть провести, бо потрібні проміжні станції відкритого типу робити для будівельників, а їх робити ніде, все забудовано житловими комплексами".

Тож логічно, що існуючі електромережі, комунікації та інфраструктура відрізняються від тих, які були ще в 2017 році, що підтверджує й голова бюджетної комісії Київради Андрій Вітренко:

"Проєкт не прив'язаний до існуючих мереж, у проєкті, до прикладу, немає благоустрою вулиць, які будуть використовуватись при будівництві цього метрополітену. Тобто є проект, що там вулицю розриють, але немає проєкту, як потім відновити благоустрій, поновити освітлення і багато-багато інших, вони не прив'язані до місцевості".

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: Новини.LIVE

Разом з тим, Віталій Кличко запевнив, що будівельні роботи досі тривають, але під землею. Тільки ось і місцеві мешканці, і експерти таку заяву поставили під сумнів.

"Уже чотири роки, вже там дерева повиростали на тому місці, де мали ходити екскаватори, де мали штольні робити і проміжні станції закладати, немає нічого, все розграбовано, результатів немає", — говорить Віктор Глеба.

Та й справді, де раніше їздила будівельна техніка та ходили працівники, усе заросло чагарниками. Але ж роботи ведуться під землею. А терміни здачі станцій метро затягуються не через корупцію, а через ковід та військовий стан. Принаймні про це команді проєкту "Наша Справа" повідомили в КМДА у відповіді на запит.

Відповідь на запит від КМДА. Фото: Новини.LIVE

Насправді ж на деякі аспекти будівництва вже звернули увагу правоохоронці.

"Я знаю, що там є кілька карних справ відкритих, і є якісь судові рішення, є питання стосовно стабільності фінансування того чи іншого об'єкта, то вони розбивають на частини і частинами за виконану роботу сплачують — в цьому може бути питання. Ну і корупція, корупція завжди зупиняє активну роботу в інфраструктурі, на жаль, таке є і, на жаль, таке є навіть під час воєнного стану", — депутат Верховної Ради України Володимир Крейденко.

Депутат Володимир Крейденко. Фото: Новини.LIVE

Тим часом місто продовжує виділяти кошти на будівництво метро.

"Кошти виділяються, але ці кошти ніхто не використовує. Станом на сьогодні в бюджеті 2023 року закладено приблизно 560 мільйонів. Наскільки мені відомо, використання цих коштів наближається до позначки 29%", — зазначив голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради Андрій Вітренко в інтерв’ю "Наша Справа".

Тож якщо до кінця року кошти не реалізують, то вони будуть перерозподілені на інші проєкти. До прикладу, можливо на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту?

Подільсько-Воскресенський міст і метро на Троєщину

З цією схемою ми ознайомилися у матеріалі про зливові системи. До речі, саме Подільсько-Воскресенський міст пов’язують з підземкою, яка вже встигла стати місцевою легендою. Саме через цей міст мало б проходити метро на Троєщину.

"Основна проблема: поки не буде добудований Подільсько-Воскресенський міст, вони не можуть рухатися далі. Коли він побудується, під ним йде метро, відповідно до проєктної документації. Якщо немає закінченого мосту, то, відповідно, далі вони не рухаються", — пояснив Володимир Крейденко.

Віталій Кличко обіцяє відкрити міст вже наприкінці цієї осені. Тобто за два місяці. А отже якщо є міст, то можна й розробляти проєкт будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, тобто метро на Троєщину. Чи ні?

"Наскільки мені відомо, там навіть планів немає щодо будівництва цієї лінії. Тобто йдуть лише розмови, в стратегії розвитку метрополітену 2030 року ця лінія закладена, але вона не бюджетується, гроші на проєктування не виділяються, і ніхто не шукає навіть донорські або партнерські кошти", — розповів Андрій Вітренко.

Коли візьмуться за будівництво метро на Троєщину — не зрозуміло. Про це йдеться у відповіді КМДА на запит проєкту "Наша Справа".

Відповідь КМДА на запит проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Виходить, що за 10 років у столиці не відкрили жодної станції метро. А через те, що у місті досі є проблеми з укриттями, про які ми згадували, станції метрополітену могли б гарантувати безпеку мешканцям столиці.

"Це свідчить про неефективне використання коштів. Мені дуже сумно дивитися на те, як відбувається марнування наших коштів. Закладається один бюджет, не вкладаються в терміни, переглядають кошторисну документацію в бік збільшення, не зменшення. І так триває постійно", — зазначає Володимир Крейденко.

Якими будуть наступні кроки київської влади та підрядників? Чи побачать кияни колись обіцяне метро на Виноградар? Проєкт "Наша Справа" продовжить за цим слідкувати.