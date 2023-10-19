Когда запустят метро на Виноградарь: расследование проекта "Наша Справа"

Строительство киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Сейчас киевский метрополитен выполняет сверхважную функцию — кроме перевозки пассажиров, он еще служит укрытием для сотен тысяч горожан. Казалось бы, самое время активнее заняться строительством новых станций, тем более что метро на Виноградарь уже давно в работе. Однако не так случилось, как думалось.

Обещания остаются громкими, а действий киевляне не видят. В чем же проблема со строительством метрополитена — разбирались журналисты проекта "Наша Справа".

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Хронология киевского метро

Строительство киевского метрополитена начали еще в 1949 году. С тех пор столичная подземка насчитывает 52 действующие станции, 40% из них были открыты уже при независимости:

30 декабря 1991 года в столице открыли две станции метро: "Дружбы Народов" (ныне "Зверинецкая") и "Выдубичи";

в следующем году — еще две: "Славутич" и "Осокорки";

после годового перерыва, 1994 подарил Киеву станции "Позняки" и "Харьковская";

в 1996 году в городе появилась станция "Лукьяновская", а в следующем году "Печерская", еще через три — "Дорогожичи";

после трехлетнего перерыва, 2003 год ознаменовался открытием двух станций: "Житомирская" и "Академгородок";

в течение следующих трех лет появились станции (2004 год) "Сырец", (2005 год) "Бориспольская", (2006 год) "Вырлица";

в 2008 году открыли станцию "Красный Хутор";

а вот 2010 стал очень плодотворным, здесь вам и "Васильковская", и "Демеевская", да еще и "Голосеевская";

в 2011 году открыли станцию "Выставочный центр", а в следующем году "Ипподром";

этот перечень хотелось бы продолжать и дальше, но станция "Теремки", открытая в 2013 году, стала последней в этой хронологии.

Станция метро "Выставочный центр". Фото: Новини.LIVE

Станция метро "Ипподром". Фото: Новини.LIVE

Станция метро "Теремки". Фото: Новини.LIVE 1/3 _ 3

Конечно, и эта столичная власть не планировала ограничиваться уже имеющимися станциями, поэтому в 2016 году городской голова Виталий Кличко объявил о начале работ по продолжению зеленой ветки метрополитена на жилмассив Виноградарь.

Первые проблемы метро на Виноградаре

В 2017 году Киевский метрополитен провел тендер на проектирование продолжения Сырецко-Печерской ветви, а в 2018 году городской совет утвердил проект на строительство.

"Мы возвращаем в соответствии с решением Киевсовета 1,1 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры уже подписаны", — заявил мэр столицы во время заседания КГГА.

Еще на момент проведения тендерной процедуры на строительство участка Сырецко-Печерской линии начались проблемы. К примеру, тендер смогли провести не сразу.

Первые торги были отменены, поскольку только один участник подал документы без нарушений. Так что было объявлено о повторной процедуре. Ожидаемая стоимость работ составляла около 6 миллиардов гривен, а срок выполнения — до трех лет.

"В системе публичных закупок Prozorro завершен аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена. Сейчас самую низкую цену (на 12 миллионов 214 тысяч гривен ниже ожидаемой стоимости) за выполнение работ предложило ПАО "Киевметрострой", — говорится в публикации Метрополитена.

Вскоре вокруг компании "Киевметрострой" начались баталии, которые точно не способствовали своевременному строительству метро.

Скандалы вокруг "Киевметрострой"

В 2019 году один из акционеров компании, Сергей Кияшко, экс-руководитель российского предприятия "Вагонмаш", заявил о рейдерском захвате управления обществом из-за смены директора. Тогда вопрос был урегулирован в судебном порядке. Но в следующем году ситуация снова повторилась. И на этом сюрпризы не закончились.

В 2020 году СБУ разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство метро на Виноградарь.

"В настоящее время исследуется факт возможного завладения организаторами механизма бюджетными средствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе из-за безосновательного размещения 1,7 миллиарда гривен на депозитных счетах в банковском учреждении. По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 миллионов гривен по процентам по депозиту", — сообщили в СБУ.

В 2021 году Киевская городская прокуратура подала иск в суд по взысканию этих средств.

Прокуратура требовала взыскания с подрядчика средств в сумме 139,1 миллиона, полученных путем начисления процентов на бюджетные средства. А также дополнительно 44,4 миллиона гривен за безосновательное сохранение и пользование этими средствами.

Заявление прокуратуры. Фото: скриншот

В 2022 году суд удовлетворил иск прокуратуры, а апелляция оставила это решение в силе.

Подводя итог, по иску прокуратуры суд обязал "Киевметрострой" вернуть государству почти 200 миллионов гривен.

В этом году 29 сентября киевская прокуратура провела обыски в компании из-за растраты средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь, и проинформировала, что по результатам проведенных обысков правоохранители изъяли документацию по строительству метрополитена на данном участке. В настоящее время продолжается ее исследование.

Впрочем, несмотря на все перипетии, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что при отсутствии форс-мажоров метро на Виноградарь могут открыть в 2024 году.

Что не так с обещаниями мэра

Такое заявление мэра звучит едва ли не фантастически, учитывая, что в конце 2022 года состоялся тендер на корректировку проекта строительства этого участка на сумму почти 70 миллионов гривен, работы должны выполнить до 30 декабря 2023 года.

"Коррупционная схема, когда проектантам строительства метрополитена выделяют 69 миллионов гривен на корректировку того, что никто не может увидеть, потому что там стоит гриф "секретно". Метрополитен как строится — вы не увидите, я не увижу, и никто не увидит, следовательно, и финансы под грифом, нельзя проконтролировать то, что закрыто в доступе", — рассказывает эксперт по градостроительству Виктор Глеба.

Эксперт по градостроительству Виктор Глеба. Фото: Новини.LIVE

Так зачем понадобилась корректировка уже давно утвержденного проекта строительства метрополитена?

Продолжение Сырецко-Печерской линии на жилмассив Виноградарь проектировали еще в 2017 году, с тех пор жилмассив видоизменился, там возвели новые жилые комплексы. Виктор Глеба объясняет:

"По проекту там, где сейчас ЖК "Квіти", там, где были сады и линия электропередач, прямо под лэпами построили жилые комплексы. И под жилыми комплексами метро не могут провести, потому что нужно промежуточные станции открытого типа делать для строителей, а их делать негде, все застроено жилыми комплексами".

Логично, что существующие электросети, коммуникации и инфраструктура отличаются от тех, которые были еще в 2017 году, что подтверждает и глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Витренко:

"Проект не привязан к существующим сетям, в проекте, к примеру, нет благоустройства улиц, которые будут использоваться при строительстве этого метрополитена. То есть есть проект, как там улицу разрывают, но нет проекта, как потом восстановить благоустройство, восстановить освещение и многое-многие другое, они не привязаны к местности".

Депутат Киевсовета Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем, Виталий Кличко заверил, что строительные работы продолжаются, но под землей. Только вот и местные жители, и эксперты такое заявление подвергли сомнению.

"Уже четыре года, уже там деревья выросли на том месте, где должны были ходить экскаваторы, где должны штольни делать и промежуточные станции закладывать, нет ничего, все разграблено, результатов нет", — говорит Виктор Глеба.

И действительно, где раньше ездила строительная техника и ходили работники, все заросло кустарниками. А ведь работы ведутся под землей. А сроки сдачи станций метро затягиваются не из-за коррупции, а из-за ковида и военного положения. По крайней мере, об этом команде проекта "Наша Справа" сообщили в КГГА в ответе на запрос.

Ответ на запрос от КГГА. Фото: Новини.LIVE

На самом же деле, на некоторые аспекты строительства уже обратили внимание правоохранители.

"Я знаю, что там есть несколько уголовных дел открытых, и есть какие-то судебные решения, есть вопросы относительно стабильности финансирования того или иного объекта, они разбивают на части и частями за проделанную работу платят — в этом может быть вопрос. Ну и коррупция, коррупция всегда останавливает активную работу в инфраструктуре, к сожалению, такое есть и, к сожалению, такое есть даже во время военного положения", — говорит депутат Верховной Рады Украины Владимир Крейденко.

Депутат Владимир Крейденко. Фото: Новини.LIVE

Между тем город продолжает выделять средства на строительство метро.

"Средства выделяются, но эти средства никто не использует. По состоянию на сегодняшний день в бюджете 2023 года заложено примерно 560 миллионов. Насколько мне известно, использование этих средств приближается к отметке 29%", — отметил глава постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитии Киевсовета Андрей Витренко в интервью "Наша Справа".

Итак, если до конца года средства не реализуют, то они будут перераспределены на другие проекты. К примеру, может быть на строительство Подольско-Воскресенского моста?

Подольско-Воскресенский мост и метро на Троещину

С этой схемой мы ознакомились в материале о ливневых системах. Кстати, именно Подольско-Воскресенский мост связывают с подземкой, уже успевшей стать местной легендой. Именно через этот мост должно проходить метро на Троещину.

"Основная проблема: пока не будет достроен Подольско-Воскресенский мост, они не могут двигаться дальше. Когда он построится, под ним идет метро, в соответствии с проектной документацией. Если нет законченного моста, то дальше они не двигаются", — пояснил Владимир Крейденко.

Виталий Кличко обещает открыть мост уже в конце этой осени. То есть через два месяца. А значит, если есть мост, то можно разрабатывать проект строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, то есть метро на Троещину. Или нет?

"Насколько мне известно, там даже планов нет по строительству этой линии. То есть идут только разговоры, в стратегии развития метрополитена 2030 года эта линия заложена, но она не бюджетируется, деньги на проектирование не выделяются, и никто не ищет даже донорские или партнерские средства", — рассказал Андрей Витренко.

Когда приступят к строительству метро на Троещину — непонятно. Об этом говорится в ответе КГГА на запрос проекта "Наша Справа".

Ответ КГГА по запросу проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Выходит, что за 10 лет в столице не открыли ни одной станции метро. А так как в городе до сих пор есть проблемы с укрытиями, о которых мы упоминали, станции метрополитена могли бы обеспечить безопасность жителям столицы.

"Это свидетельствует о неэффективном использовании средств. Мне очень грустно смотреть на то, как происходит пустая трата наших средств. Закладывается один бюджет, не вкладываются в сроки, пересматривают сметную документацию в сторону увеличения, не уменьшения. И так идет постоянно", — отмечает Владимир Крейденко.

Какими будут следующие шаги киевской власти и подрядчиков? Увидят ли киевляне когда-нибудь обещанное метро на Виноградарь? Проект "Наша Справа" продолжит следить за этим.