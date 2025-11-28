Новини.LIVE в Чорну п'ятницю проінспектували один із ТРЦ Києва

Людина на шопінгу. Фото: pmg.ua

Цього року "Чорна п’ятниця" в Україні знову привернула увагу покупців яскравими рекламними обіцянками та масштабними знижками. Багато магазинів оголосили про акції до 70%, що викликало ажіотаж серед відвідувачів торговельних центрів і спонукало до поспішних покупок.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Кореспондент вирішив перевірити, чи дійсно акції в одному з київських ТРЦ відповідають рекламним обіцянкам. Результати показали, що реальна вигода часто не така велика, як обіцяли в оголошеннях.

За словами експертів, найвигідніше купувати товари не під час Чорної п’ятниці, а в серпні–жовтні, коли магазини пропонують сезонні акції.

Юрій Копишинський, СЕО маркетингової агенції Webpromo, наголошує: "Чорна п’ятниця в Україні має переважно психологічний ефект. Яскравий цінник зі знижкою часто створює ілюзію великої вигоди, хоча реальна ціна товару могла бути нижчою ще раніше".

Експерт радить заздалегідь складати перелік необхідних покупок і стежити за динамікою цін на спеціалізованих сайтах-агрегаторах. Тільки так можна зрозуміти, чи пропозиція дійсно є вигідною. Інакше навіть великі знижки можуть виявитися ілюзією, адже грудень і кінець листопада — це період пікових продажів для магазинів, а не завжди момент, коли споживач отримує найкращу ціну.

А до цього у Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заявили, що до Чорної п'ятниці вигідні акційні пропозиції можуть супроводжуватися "спеціальними умовами", наприклад, обмеженням у поверненні, що вважається неправомірним.

Також українці скаржаться, що під час Чорної п’ятниці магазини штучно завищують ціни, а потім видають повернення до старої вартості за знижки.