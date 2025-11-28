Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Черная пятница в Киеве — Новини.LIVE проверили ТРЦ столицы

Черная пятница в Киеве — Новини.LIVE проверили ТРЦ столицы

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 19:04
Новости.LIVE в Черную пятницу проинспектировали один из ТРЦ Киева
Человек на шопинге. Фото: pmg.ua

В этом году "Черная пятница" в Украине снова привлекла внимание покупателей яркими рекламными обещаниями и масштабными скидками. Многие магазины объявили об акциях до 70%, что вызвало ажиотаж среди посетителей торговых центров и побудило к поспешным покупкам.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама
Читайте также:

Действительно ли "Черная пятница" выгодна для украинцев

Корреспондент решил проверить, действительно ли акции в одном из киевских ТРЦ соответствуют рекламным обещаниям. Результаты показали, что реальная выгода часто не такая большая, как обещали в объявлениях.

По словам экспертов, выгоднее всего покупать товары не во время Черной пятницы, а в августе-октябре, когда магазины предлагают сезонные акции.

Юрий Копишинский, СЕО маркетингового агентства Webpromo, отмечает: "Черная пятница в Украине имеет преимущественно психологический эффект. Яркий ценник со скидкой часто создает иллюзию большой выгоды, хотя реальная цена товара могла быть ниже еще раньше".

Эксперт советует заранее составлять перечень необходимых покупок и следить за динамикой цен на специализированных сайтах-агрегаторах. Только так можно понять, действительно ли предложение является выгодным. Иначе даже большие скидки могут оказаться иллюзией, ведь декабрь и конец ноября — это период пиковых продаж для магазинов, а не всегда момент, когда потребитель получает лучшую цену.

А до этого в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявили, что до Черной пятницы выгодные акционные предложения могут сопровождаться "специальными условиями", например, ограничением в возврате, что считается неправомерным.

Также украинцы жалуются, что во время Черной пятницы магазины искусственно завышают цены, а потом выдают возврат к старой стоимости за скидки.

Киев акция магазины Черная пятница покупка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации