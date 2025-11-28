Новости.LIVE в Черную пятницу проинспектировали один из ТРЦ Киева

Человек на шопинге. Фото: pmg.ua

В этом году "Черная пятница" в Украине снова привлекла внимание покупателей яркими рекламными обещаниями и масштабными скидками. Многие магазины объявили об акциях до 70%, что вызвало ажиотаж среди посетителей торговых центров и побудило к поспешным покупкам.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама

Читайте также:

Действительно ли "Черная пятница" выгодна для украинцев

Корреспондент решил проверить, действительно ли акции в одном из киевских ТРЦ соответствуют рекламным обещаниям. Результаты показали, что реальная выгода часто не такая большая, как обещали в объявлениях.

По словам экспертов, выгоднее всего покупать товары не во время Черной пятницы, а в августе-октябре, когда магазины предлагают сезонные акции.

Юрий Копишинский, СЕО маркетингового агентства Webpromo, отмечает: "Черная пятница в Украине имеет преимущественно психологический эффект. Яркий ценник со скидкой часто создает иллюзию большой выгоды, хотя реальная цена товара могла быть ниже еще раньше".

Эксперт советует заранее составлять перечень необходимых покупок и следить за динамикой цен на специализированных сайтах-агрегаторах. Только так можно понять, действительно ли предложение является выгодным. Иначе даже большие скидки могут оказаться иллюзией, ведь декабрь и конец ноября — это период пиковых продаж для магазинов, а не всегда момент, когда потребитель получает лучшую цену.

А до этого в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявили, что до Черной пятницы выгодные акционные предложения могут сопровождаться "специальными условиями", например, ограничением в возврате, что считается неправомерным.

Также украинцы жалуются, что во время Черной пятницы магазины искусственно завышают цены, а потом выдают возврат к старой стоимости за скидки.