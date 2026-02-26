У розслідуванні Мідас зникли логи про пошук авто НАБУ

НАБУ проводить обшук. Фото: УНІАН

Під час розслідування справи "Мідас" співробітники Служби безпеки України, Нацполіції, Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, Фінмоніторингу та АРМА шукали інформацію про пересування автомобілів НАБУ. Згодом інформацію про пошук пересування машин почистили у столичній системі відеоспостереження "Безпечне місто", до цього може бути причетне КП "Інформатика" КМДА.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, яке присвячене викриттю корупції у сфері енергетики у четвер, 26 лютого.

У справі "Мідас" міг статися витік даних про авто НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що працівники певного правоохоронного органу, які мали законний доступ до системи відстеження, імовірно, передали третім особам дані про рух автомобілів та попередили їх про проведення слідчих дій.

"Знаючи номери транспортних засобів можна відслідковувати їх пересування. І можна дізнатися про оперативні заходи НАБУ щодо певних фігурантів", — каже він.

За словами директора НАБУ, інформації щодо слідкуванням за деякими авто в системі "Безпечне місто" не дали. Відповіли, що ніхто за цими авто не дивився. Хоча у матеріалах слідства є підтвердження пошуку конкретного авто в системі.

"Це означає, що хтось використовував права адміністратора і почистив логи у системі. Ми спробуємо встановити хто саме передавав інформацію про пересування авто НАБУ від правоохоронців злочинному угрупуванню. І як вона зʼявилася у "Рокета" та "Тенера", — додав він.

У НАБУ припускають, що записи могли бути видалені з використанням адміністраторських прав — адміністратором системи є КП "Інформатика" КМДА.

Що відомо про справу "Мідас"

Операцію "Мідас" НАБУ розпочало в листопаді 2025 року. За даними слідства, фігуранти на оприлюднених записах обговорювали корупційні схеми та ризики викриття з боку антикорупційних органів. Провадження стосується ймовірного відмивання коштів і зловживань в енергетичній сфері, де, за версією правоохоронців, колишні посадовці виводили державні гроші через офшори на закордонні рахунки.

Серед підозрюваних — бізнесмен Тімур Міндіч, а також, за інформацією слідства, четверо міністрів уряду.

Згодом стало відомо, що Міндіч залишив Україну та перебуває в Ізраїлі.

Крім того, повідомлялося, що у керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яких розслідує справу "Мідас", намагалися встановили "прослушку".