Україна
В "Безопасном городе" пропала информация об авто НАБУ — Кривонос

Дата публикации 26 февраля 2026 16:02
НАБУ заявляет о возможном удалении данных по делу Мидас
НАБУ проводит обыск. Фото: УНІАН

В рамках расследования дела "Мидас" представители некоторых правоохранительных органов проверяли данные о перемещении автомобилей НАБУ. Позже сведения о соответствующих запросах были удалены из киевской системы видеонаблюдения "Безопасный город", при этом к возможной очистке логов может иметь отношение коммунальное предприятие "Информатика" КГГА.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, которое посвящено разоблачению коррупции в сфере энергетики в четверг, 26 февраля.

В деле "Мидас" могла произойти утечка данных об авто НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что работники определенного правоохранительного органа, которые имели законный доступ к системе отслеживания, вероятно, передали третьим лицам данные о движении автомобилей и предупредили их о проведении следственных действий.

"Зная номера транспортных средств можно отслеживать их передвижения. И можно узнать об оперативных мероприятиях НАБУ по определенным фигурантам", — говорит он.

По словам директора НАБУ, информации о слежке за некоторыми авто в системе "Безопасный город" не дали. Ответили, что никто за этими авто не смотрел. Хотя в материалах следствия есть подтверждение поиска конкретного авто в системе.

"Это означает, что кто-то использовал права администратора и почистил логи в системе. Мы попытаемся установить кто именно передавал информацию о передвижении авто НАБУ от правоохранителей преступной группировке. И как она появилась у "Рокета" и "Тенера", — добавил он.

В НАБУ предполагают, что записи могли быть удалены с использованием администраторских прав — администратором системы является КП "Информатика" КГГА.

Что известно о деле "Мидас"

Операцию "Мидас" НАБУ начало в ноябре 2025 года. По данным следствия, фигуранты на обнародованных записях обсуждали коррупционные схемы и риски разоблачения со стороны антикоррупционных органов. Производство касается вероятного отмывания средств и злоупотреблений в энергетической сфере, где, по версии правоохранителей, бывшие чиновники выводили государственные деньги через офшоры на зарубежные счета.

Среди подозреваемых — бизнесмен Тимур Миндич, а также, по информации следствия, четверо министров правительства.

Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину и находится в Израиле.

Кроме того, сообщалось, что у руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которых расследует дело "Мидас", пытались установили "прослушку".

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
