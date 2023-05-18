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Данілов розповів, чому Київ залишається "маніакальною" ціллю Путіна

18 травня 2023 13:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Данілов розповів, чому Київ залишається "маніакальною" ціллю Путіна
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У четвер, 18 травня, Олексій Данілов пояснив, чому Росія робить нічні атаки на Київ. За його словами, столиця України залишається недосяжною ціллю російського диктатора Володимира Путіна.

Про це інформує секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у своєму Twitter.

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Ціль РФ

Олексій Данілов сьогодні, 18 травня, написав у своїх соцмережах, що Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю президента та диктатора РФ Володимира Путіна.

"Символічні місця Києва — мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на столицю України необхідні Кремлю для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни. На Росії розвивається процес розпачу і розчарування владою на фоні провалу наступу і невдач на фронті", — написав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Україна планує повністю звільнити територію України від російських окупаційних військ. При цьому війна має завершитися уже до найближчої зими.

Наразі у світі є певне нагнітання ситуації навколо російсько-української війни, аби схилити Україну до переговорів з агресором. Олексій Данілов пояснив, при яких умовах такі переговори можливі.

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