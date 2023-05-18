Данілов розповів, чому Київ залишається "маніакальною" ціллю Путіна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Фото: УНІАН

У четвер, 18 травня, Олексій Данілов пояснив, чому Росія робить нічні атаки на Київ. За його словами, столиця України залишається недосяжною ціллю російського диктатора Володимира Путіна.

Про це інформує секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у своєму Twitter.

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Ціль РФ

Олексій Данілов сьогодні, 18 травня, написав у своїх соцмережах, що Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю президента та диктатора РФ Володимира Путіна.

"Символічні місця Києва — мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на столицю України необхідні Кремлю для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни. На Росії розвивається процес розпачу і розчарування владою на фоні провалу наступу і невдач на фронті", — написав секретар РНБО.

Kyiv remains putin’s maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv are the target of russian missile attacks. The kremlin needs those senseless and super-expensive attacks for russia on the capital to raise the degree of patriotic hysteria inside the country. In russia,… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 18, 2023

Нагадаємо, що Україна планує повністю звільнити територію України від російських окупаційних військ. При цьому війна має завершитися уже до найближчої зими.

Наразі у світі є певне нагнітання ситуації навколо російсько-української війни, аби схилити Україну до переговорів з агресором. Олексій Данілов пояснив, при яких умовах такі переговори можливі.