Данилов рассказал, почему Киев остается "маниакальной" целью Путина
В четверг, 18 мая, Алексей Данилов объяснил, почему Россия совершает ночные атаки на Киев. По его словам, столица Украины остается недостижимой целью российского диктатора Владимира Путина.
Об этом информирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Twitter.
Цель РФ
Алексей Данилов сегодня, 18 мая, написал в своих соцсетях, что Киев остается маниакальной и недостижимой для цели президента и диктатора РФ Владимира Путина.
"Символические места Киева — цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу Украины необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны. В России развивается процесс отчаяния и разочарования властями на фоне провала наступления и неудач на фронте", — написал секретарь СНБО.
Kyiv remains putin's maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv являются target of russian missile attacks. Кремлин нуждается в том, что безвозмездно и супер-expensive напади на Росію на capital до розриву статуя хистерии в стране. In russia,…— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 18, 2023
Напомним, что Украина планирует полностью освободить территорию Украины от российских оккупационных войск. При этом война должна завершиться уже в ближайшую зиму.
Пока в мире есть определенное нагнетание ситуации вокруг российско-украинской войны, чтобы склонить Украину к переговорам с агрессором. Алексей Данилов объяснил, при каких условиях такие переговоры возможны.