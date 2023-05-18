Данилов рассказал, почему Киев остается "маниакальной" целью Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: УНИАН

В четверг, 18 мая, Алексей Данилов объяснил, почему Россия совершает ночные атаки на Киев. По его словам, столица Украины остается недостижимой целью российского диктатора Владимира Путина.

Об этом информирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Twitter.

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Цель РФ

Алексей Данилов сегодня, 18 мая, написал в своих соцсетях, что Киев остается маниакальной и недостижимой для цели президента и диктатора РФ Владимира Путина.

"Символические места Киева — цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу Украины необходимы Кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны. В России развивается процесс отчаяния и разочарования властями на фоне провала наступления и неудач на фронте", — написал секретарь СНБО.

Kyiv remains putin's maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv являются target of russian missile attacks. Кремлин нуждается в том, что безвозмездно и супер-expensive напади на Росію на capital до розриву статуя хистерии в стране. In russia,… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 18, 2023

Напомним, что Украина планирует полностью освободить территорию Украины от российских оккупационных войск. При этом война должна завершиться уже в ближайшую зиму.

Пока в мире есть определенное нагнетание ситуации вокруг российско-украинской войны, чтобы склонить Украину к переговорам с агрессором. Алексей Данилов объяснил, при каких условиях такие переговоры возможны.