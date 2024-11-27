Данські компанії допоможуть відновити дитячий центр у Бородянці на Київщині

Олена Зеленська та міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу. Фото: Офіційний сайт президента України

Перша леді України Олена Зеленська та команда Фундації Олени Зеленської зустрілися з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу, який приїхав до Києва. Перша подякувала Данії за підтримку України та проєктів Фундації із самого початку повномасштабного вторгнення російських загарбників.

Про це повідомили на офіційному сайті президента України у середу, 27 листопада.

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Зустріч з данським міністром

"Приємно було дізнатися від пана міністра, що після нашої поїздки до Данії у квітні цього року та презентації ініціатив Фундації дедалі більше данських компаній і фондів прагнуть підтримати українців через проєкти Фундації", — зазначила Зеленська.

За її словами, була проведена тривала підготовча робота, яка дала практичний результат: одразу декілька данських організацій долучилися до реалізації двох масштабних і довготривалих проєктів, пов’язаних із будівництвом.

Зокрема, за словами першої леді, йдеться про The A.P. Moller Support Foundation, яка виділяє кошти на зведення 10 будинків у межах другої хвилі проєкту "Адреса дитинства". Їх планують збудувати у наступному році.

Своєю чергою The LEGO Foundation, Lundbeck Foundation, Tuborg Foundation, Orient’s Steamship Company Foundation, DSV A/S та Lauritzen Foundation посприяють Фундації у відбудові дитячого творчо-спортивного центру у Бородянці на Київщині. Він був знищений російськими загарбниками під час окупації селища.

"Різні данські фонди взяли на себе велику відповідальність і простягнули руку допомоги, зокрема українським дітям, чиє дитинство було знищене. Я вдячний усім фондам за участь у цій важливій роботі. Ця допомога є доказом того, що Данія завжди прагне допомагати, чим може", — зазначив Мортен Бедскоу.

Перша леді Олена Зеленська. Фото: Офіційний сайт Президента України

Спільні проєкти з фондами Данії

Раніше за підтримки данських партнерів команда Фундації відновила реабілітаційне відділення в ізюмській лікарні на Харківщині. Також вони профінансували ремонт і облаштування трьох укриттів у школах Дніпровщини.

"Один із наших теплих та емоційних проєктів — "Різдво на порозі". Торік у його межах за підтримки, зокрема, данських фондів і компаній ми привітали понад 13 тисяч дітей з усіх прийомних і великих прийомних родин України. Діти отримали до Різдва розвивальні ігри, солодощі та іграшки. Ми щиро вдячні нашим данським друзям за цей проєкт, адже навіть під час війни ми змогли створити свято для дітей", — підсумувала директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Зустріч української та данської делегації. Фото: Офіційний сайт Президента України

Раніше Олена Зеленська розповіла, де мешкають її діти у розпал війни. Дружина президента України зізналась, що їй важко залишати 20-річну Олександру та 11-річного Кирила щоразу, як їй необхідно їхати у відрядження.

А також перша леді заявила про те, що війна пришвидшує гендерну рівність в Україні. За її словами, повне досягнення гендерної рівності на світовому рівні очікується через 134 роки.