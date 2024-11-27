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Датские компании помогут восстановить детский центр в Бородянке

27 ноября 2024 13:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Датские компании помогут восстановить детский центр в Бородянке Киевской области
Елена Зеленская и министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу. Фото: Официальный сайт президента Украины
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская и команда Фонда Елены Зеленской встретились с приехавшим в Киев министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. Первая поблагодарила Данию за поддержку Украины и проектов Фонда с самого начала полномасштабного вторжения российских захватчиков.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины в среду, 27 ноября.

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Встреча с датским министром

"Приятно было узнать от господина министра, что после нашей поездки в Данию в апреле этого года и презентации инициатив Фонда все больше датских компаний и фондов стремятся поддержать украинцев через проекты Фонда", — отметила Зеленская.

По ее словам, была проведена длительная подготовительная работа, давшая практический результат: сразу несколько датских организаций присоединились к реализации двух масштабных и долгосрочных проектов, связанных со строительством.

В частности, по словам первой леди, речь идет о The AP Moller Support Foundation, которая выделяет средства на строительство 10 домов в пределах второй волны проекта "Адрес детства". Их планируют построить в будущем году.

В свою очередь The LEGO Foundation, Lundbeck Foundation, Tuborg Foundation, Orient's Steamship Company Foundation, DSV A/S и Lauritzen Foundation помогут Фонду в восстановлении детского творческого спортивного центра в Бородянке на Киевщине. Он был уничтожен российскими захватчиками во время оккупации поселка.

"Различные датские фонды взяли на себя большую ответственность и протянули руку помощи, в частности украинским детям, детство которых было уничтожено. Я благодарен всем фондам за участие в этой важной работе. Эта помощь является доказательством того, что Дания всегда стремится помогать, чем может", — отметил Мортен Бедскоу.

елена зеленская
Первая леди Елена Зеленская. Фото: Официальный сайт Президента Украины

Совместные проекты с фондами Дании

Ранее при поддержке датских партнеров команда Фонда возобновила реабилитационное отделение в изюмской больнице Харьковской области. Также они профинансировали ремонт и обустройство трех укрытий в школах Днепровщины.

"Один из наших теплых и эмоциональных проектов — "Рождество на пороге". В прошлом году в его рамках при поддержке, в частности, датских фондов и компаний мы поздравили более 13 тысяч детей из всех приемных и крупных приемных семей Украины. Дети получили к Рождеству развивающие игры, сладости и игрушки. Мы искренне благодарны нашим датским друзьям за этот проект, ведь даже во время войны мы смогли создать праздник для детей", — подытожила директор Фонда Елены Зеленской Нина Горбачева.

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Встреча украинской и датской делегации. Фото: Официальный сайт Президента Украины

Ранее Елена Зеленская рассказала, где живут ее дети в разгар войны. Жена президента Украины призналась, что ей трудно покидать 20-летнюю Александру и 11-летнего Кирилла каждый раз, когда ей необходимо ехать в командировку.

А также первая леди заявила о том, что война ускоряет гендерное равенство в Украине. По ее словам, полное достижение гендерного равенства на мировом уровне ожидается через 134 года.

Киев дети Елена Зеленская Дания Украина

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