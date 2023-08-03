Коли Дарницький міст в Києві нарешті запрацює на повну потужність

Дарницький міст у Києві. Фото: wikipedia

Дарницький міст пропускає автомобілі ще з 2010 року. Тринадцять років після початку його роботи він досі не введений повністю в експлуатацію.

Скільки робіт ще доведеться провести, щоб запустити міст повноцінно, у якому він стані та наскільки завантажений, для Новини.LIVE розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

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— Дмитре, наскільки я пам'ятаю, з 2010 року по Дарницькому мосту їздять автомобілі, але він уже потребує ремонту, правильно?

— Так, але, наскільки я розумію, це не капітальний ремонт, а поточний. Йому треба перекласти проїзну частину, асфальт. Це насправді не сильно складний ремонт, але у нього є інша проблема — це його підключення. Він недопідключений.

Він досі не введений в експлуатацію, він досі на балансі "Укрзалізниці", здається. Але він недопідключений на лівому березі, і він дещо недопідключений на правому березі.

Дивіться, на лівому березі вже добудували два з'їзди і треба ще два добудувати. Тоді він буде повноцінно підключений на лівому березі. Він тоді зможе ефективніше приймати та відпускати трафік.

Зʼїзд Дарницького мосту. Фото: Facebook/MCIPUkraine

А от на правому березі цікавіше. Якщо ми заглянемо в старий київський генеральний план, була ідея ще одного тунелю!

Ви будете сміятися, але Дарницький міст мав виходити тунелем на Дружби народів, через схил Дніпра. Така була ідея. І, якби цей тунель дійсно зробили, то Дарницький міст працював би на повну потужність.

— А яка завантаженість Дарницького мосту, враховуючи, що він недобудований?

— Ми аналізуємо завантаження всіх мостів і будуємо такі картограми співвідношення пропускної здатності та інтенсивності. І всі мости Києва — вони у нас чорні.

Чорний колір — це коли інтенсивність перевищує пропускну здатність дуже суттєво.

А Дарницький міст — він якийсь, типу, жовтенький. Тобто у нього інтенсивність до пропускної здатності близько 70%.

Тобто він був недозавантажений всі ці роки, що він працював, бо недопідключений, як і Подільський міст. Та сама проблема: ми будуємо велику трубу, не робимо нормально підключення рідини до цієї труби, і труба замість того, щоб працювати на 100%, вона працює на 60%. Це можлива доля і Подільського мосту.

— Чи може така недозавантаженість допомогти мосту повільніше зношуватися?

— Безумовно, це може вплинути на термін його експлуатації, але насправді не суттєво, тому що він висить. Тобто він сприймає навантаження, всі конструкції в проєктному положенні.

Дарницький міст у Києві. Фото: wikipedia

Тому, насправді менша кількість автомобілів, безумовно, збільшить термін експлуатації, але лише за умови, що його будуть обслуговувати. Тобто дбати за ним треба вже так, наче він пропускає всі 100% своєї потужності.

— Коли, за вашими прогнозами, його зможуть повністю ввести в експлуатацію?

— Дивіться, тунель ми одразу відкидаємо. Знову ж таки, в тунелі в Києві ніхто не вірить.

А добудова з'їздів — оскільки два вже добудували, запустили ще два, то, можливо, пів року — рік, десь так. Тобто Дарницький міст буде повноцінно підключений.

Щодо ремонту проїзної частини — не можу сказати, але це, в принципі, не складна задача. Її можна виконувати, не перекриваючи повністю рух, наприклад одну-дві смуги перекладати, інші працюють, тому насправді це можна робити відносно швидко. І тоді міст буде працювати повноцінно на 100% своєї пропускної здатності.

— І також стане чорним і перевантаженим?

— І теж стане чорним, так. Але, знаєте, ми аналізували з'їзди Дарницького мосту — в чому їхня роль і як вони вплинуть на транспортну систему Києва.

І я б сказав, що важлива роль Дарницького мосту і його нових з'їздів — це роль відмовостійкості системи.

Зʼїзд Дарницького мосту. Фото: Facebook/MCIPUkraine

Бачите, зараз я можу як транспортний планувальник сказати, що Київ ніколи не зупиниться, колапсу ніколи не буде. Тобто завжди буде рух, ми завжди будемо виконувати свої поїздки, бо ми це робимо ітеративно.

Тобто кожен наступний день ми можемо врахувати досвід минулого дня і скоригувати свою поїздку, маршрут, транспорт, час, коли ми виїжджаємо. Тому місто ніколи не зупиниться.

Але наша середня поїздка може суттєво збільшуватися. Була одна година, наприклад, стало півтори години, якщо ми перекрили мости.

І от, якщо ми перекриємо міст Патона, наприклад, на ремонт, Південний міст часто перекритий, міст Метро закриємо, то Дарницький міст буде одним з мостів, що візьмуть на себе додаткове навантаження.

А мости — це доволі потужні об'єкти, тобто саме труби потужні, які можуть пропускати цю рідину. Але без підключення цієї рідини, без забезпечення пропускної здатності з'їздів, ми просто не отримаємо повну потужність.

А тому з'їзди візьмуть на себе це додаткове навантаження та віддадуть його на міст. Так, поїздка триватиме доволі довго, але вона триватиме менше, ніж якби цей міст був погано підключений, як це було до того, як вони добудували з'їзди.