Когда Дарницкий мост в Киеве наконец-то заработает на полную мощность

Дарницкий мост в Киеве. Фото: wikipedia

Дарницкий мост пропускает автомобили с 2010 года. Тринадцать лет после начала его работы он до сих пор не введен полностью в эксплуатацию.

Сколько работ еще предстоит провести, чтобы запустить мост полноценно, в каком он состоянии и насколько загружен, для Новини.LIVE рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

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— Дмитрий, насколько я помню, с 2010 года по Дарницкому мосту ездят автомобили, но он уже нуждается в ремонте, правильно?

— Да, но, насколько я понимаю, это не капитальный ремонт, а текущий. Ему нужно переложить проезжую часть, асфальт. Это действительно не сильно сложный ремонт, но у него есть другая проблема — это его подключение. Он недоподключен.

Он до сих пор не введен в эксплуатацию, он до сих пор на балансе "Укрзалізниці", кажется, находится. Но он недоподключен на левом берегу и немного недоподключен на правом берегу.

Смотрите, на левом берегу уже достроили два съезда, и нужно еще два достроить. Тогда он будет полноценно подключен на левом берегу. Он тогда сможет более эффективно принимать и отпускать трафик.

Съезд Дарницкого моста. Фото: Facebook/MCIPUkraine

А вот на правом берегу поинтереснее. Если мы заглянем в старый киевский генеральный план, то была идея еще одного тоннеля!

Вы будете смеяться, но Дарницкий мост должен был выходить по туннелю на Дружбы народов, через склон Днепра. Такова была идея. И если бы этот тоннель действительно сделали, то Дарницкий мост работал бы на полную мощность.

— А какая загруженность Дарницкого моста, учитывая, что он недостроен?

— Мы анализируем загрузку всех мостов и строим такие картограммы соотношения пропускной способности и интенсивности. И все мосты Киева — они у нас черные.

Черный цвет — это когда интенсивность превышает пропускную способность очень существенно.

А Дарницкий мост — какой-то, типа, желтенький. То есть у него интенсивность к пропускной способности около 70%.

То есть он был недозагружен все эти годы, что работал, потому что недоподключен, как и Подольский мост. Та же проблема: мы строим большую трубу, не осуществляем нормально подключение жидкости к этой трубе, и труба, вместо того чтобы работать на 100%, работает на 60%. Это возможная судьба и Подольского моста.

— Может ли такая недозагруженность помочь мосту медленнее изнашиваться?

— Безусловно, это может повлиять на срок его эксплуатации, но на самом деле не существенно, потому что он висит. То есть он воспринимает нагрузку, все конструкции находятся в проектном положении.

Дарницкий мост в Киеве. Фото: wikipedia

Поэтому на самом деле меньшее количество автомобилей, безусловно, увеличит срок эксплуатации, но только при условии, что его будут обслуживать. То есть заботиться о нем нужно уже так, словно он пропускает все 100% своей мощности.

— Когда, по вашим прогнозам, его смогут полностью ввести в эксплуатацию?

— Смотрите, туннель мы сразу отбрасываем. Опять же, в туннели в Киеве никто не верит.

А достройка съездов — поскольку вот два уже достроили, запустили еще два, может быть, полгода-год, где-то так. То есть Дарницкий мост будет полноценно подключен.

Что касается ремонта проезжей части, то не могу сказать, но это, в принципе, не сложная задача. Ее можно выполнять, не перекрывая полностью движение, например там одну-две полосы перекладывать, другие работают, поэтому это можно делать относительно быстро. И тогда мост будет работать полноценно на 100% своей пропускной способности.

— И тоже станет черным и перегруженным?

— И тоже станет черным, да. Но, знаете, мы анализировали съезды Дарницкого моста — в чем их роль и как они повлияют на транспортную систему Киева.

И я бы сказал, что важная роль Дарницкого моста и его новых съездов — это роль отказоустойчивости системы.

Съезд Дарницкого моста. Фото: Facebook/MCIPUkraine

Видите, сейчас я могу как транспортный планировщик сказать, что Киев никогда не остановится, коллапса никогда не будет. То есть всегда будет движение, мы всегда будем выполнять свои поездки, потому что мы это делаем итеративно.

То есть каждый следующий день мы можем учесть опыт прошедшего дня и скорректировать свою поездку, маршрут, транспорт, время, когда мы выезжаем. Поєтому город никогда не остановится.

Но наша средняя поездка может значительно увеличиваться. Был один час, например, а стало полтора часа, если мы перекрыли мосты.

И вот, если мы перекроем мост Патона, например на ремонт, Южный мост часто перекрыт, мост Метро закроем, то Дарницкий мост будет одним из мостов, которые возьмут на себя дополнительную нагрузку.

А мосты — это достаточно мощные объекты, то есть именно трубы мощные, которые могут пропускать эту жидкость. Но без подключения этой жидкости, без обеспечения пропускной способности съездов мы просто не получим полную мощность.

Поэтому съезды воспримут на себя эту дополнительную нагрузку и отдадут ее на мост. Да, поездка будет длиться довольно долго, но она будет продолжаться меньше, чем если бы этот мост был плохо подключен, как это было до того, как они достроили съезды.