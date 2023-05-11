ДБР проводить обшуки у будівлі Київради

Будівля Київради. Фото: Вікіпедія

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у будівлі Київради. Усі документи, зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, вже були надані слідчим без перешкод.

Про це повідомив заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Читайте також:

Обшук у Київраді

За словами Бондаренка, судове рішення охоплює лише приміщення Київської міської військової адміністрації, а обшуки проводяться в рамках розслідування відрядження солдатів у КМВА, деякі з яких також є депутатами міської ради.

Також він зазначив, що доступ до кабінетів у самій Київській міській раді, відеозаписів з камер спостереження та інших об'єктів не передбачено у цьому рішенні суду.

Крім того, Бондаренко повідомив, що правоохоронні органи заборонили відеозапис слідчих дій та роботу журналістів під час обшуку.

Нагадаємо, що працівники ДБР виявили в екснардепа України Валерія Горбатова ще одну колекцію давніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золота візантійська ікона XI — XII століть, прикраси та інші предмети, що мають історичну та культурну цінність.