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ДБР проводить обшуки у будівлі Київради

11 травня 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДБР проводить обшуки у будівлі Київради
Будівля Київради. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у будівлі Київради. Усі документи, зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, вже були надані слідчим без перешкод.

Про це повідомив заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

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За словами Бондаренка, судове рішення охоплює лише приміщення Київської міської військової адміністрації, а обшуки проводяться в рамках розслідування відрядження солдатів у КМВА, деякі з яких також є депутатами міської ради.

Також він зазначив, що доступ до кабінетів у самій Київській міській раді, відеозаписів з камер спостереження та інших об'єктів не передбачено у цьому рішенні суду.

Крім того, Бондаренко повідомив, що правоохоронні органи заборонили відеозапис слідчих дій та роботу журналістів під час обшуку.

Нагадаємо, що працівники ДБР виявили в екснардепа України Валерія Горбатова ще одну колекцію давніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золота візантійська ікона XI — XII століть, прикраси та інші предмети, що мають історичну та культурну цінність.

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