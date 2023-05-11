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ГБР проводит обыски в здании Киеврады

11 мая 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГБР проводит обыски в здании Киеврады
Здание Киеврады. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственное бюро расследований проводит обыски в здании Киеврады. Все документы, указанные в постановлении суда о проведении обыска, уже были предоставлены следователям без препятствий.

Об этом сообщил заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

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По словам Бондаренко судебное решение охватывает только помещения Киевской городской военной администрации, а обыски проводятся в рамках расследования командировки солдат в КМВА, некоторые из которых также являются депутатами городского совета. 

Также он отметил, что доступ к кабинетам в самом Киевском городском совете, видеозаписям с камер наблюдения и другим объектам не предусмотрен в данном решении суда. 

Кроме того, Бондаренко сообщил, что правоохранительные органы запретили видеозапись следственных действий и работу журналистов во время обыска.

Напомним, что работники ГБР обнаружили у экс-нардепа Украины Валерия Горбатова еще одну коллекцию древних украинских артефактов. В частности, уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотая византийская икона XI – XII веков, украшения и другие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

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