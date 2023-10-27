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ДБР проводить обшуки у приміщеннях ТЕЦ у Києві, — КМДА

27 жовтня 2023 11:42
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ДБР проводить обшуки у приміщеннях ТЕЦ у Києві, — КМДА
Працівники ДБР. Фото: vesti.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 27 жовтня, Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у приміщення ТЕЦ у Києві. Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації

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Обшуки у приміщеннях ТЕЦ у Києві

Як відомо, сьогодні працівники ДБР прийшли з обшуками в низку приміщень ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні "Київтеплоенерго". 

Місцева влада повідомляє, що слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, а це, за словами КМДА, "грубо порушує безпекові норми".

"Справа Державного бюро розслідувань не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго". Ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб’єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою", — йдеться у повідомленні. 

 Водночас "Київтеплоенерго" готове співпрацювати зі слідчими і надати їм всю необхідну інформацію.

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Нагадаємо, 26 жовтня правоохоронці провели 12 обшуків у підприємців та в міській раді Сум. СБУ перевіряє факти привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Додамо, 26 жовтня ДБР також прийшло з обшуками до тимчасового мера Чернігова Олександра Ломака.

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